Arranca Racing Bike México, sin público

La primera fecha de la temporada 2022 del Racing Bike México se correrá sin público, esto tras los acontecimientos que se dieron en un evento masivo y por solidaridad y empatía hacia su afición.

Protección civil y autoridades de Querétaro han decidido por el momento no otorgar permisos para eventos de gran afluencia y eso está afectando de alguna manera al campeonato nacional, ya que se esperaba una buena cantidad de amantes a este deporte a la apertura de la temporada 2022, más sin embargo el campeonato cuenta con la trasmisión en vivo por sus redes sociales por lo que la afición podrá estar al pendiente de todas las carreras y no perderse ningún detalle.

"Estamos conmovidos con lo que pasó la semana pasada, y pues eso afectará a nuestros seguidores de Querétaro, lastimosamente esto no tiene nada que ver con un evento como el de nosotros donde el motociclismo nos une, y es totalmente familiar, pero si las autoridades no nos dan las facilidades para que pueda haber permiso para que asista el público a nuestro magno evento, así que por solidaridad y empatía hacia esta noble afición estaremos acatando lo que nos piden y no habrá gente en las gradas, afortunadamente el campeonato cuenta con una plataforma para trasmitir las calificaciones del sábado y las emocionantes de las carreras del domingo 20 a través de nuestras redes sociales así que podrán estar apoyando a su piloto o equipo favorito, por esta ocasión. Ya en nuestra segunda fecha programada en San Luis Potosí podrán acompañarnos y disfrutar en familia de nuestro campeonato." Comentó Alan Bobadilla Director operativo.

Las marcas patrocinadoras como Italika, Pirelli, Revista 400, Electrolit, El Universal, y La Marmota, están de acuerdo con la medida que se ha tomado por el campeonato, y también invitarán a través de sus redes sociales para que puedan disfrutar de la primera carrera de la temporada con sus 5 categorías Open SBK-Super Xtreme-Junior SSP- Italika Femenil-y la categoría estelar en México la Supersport Next Gen, y puedan apoyar a sus favoritos y no perderse ningún detalle.