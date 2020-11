Arrancaron los playoffs 2020 de la LNBP

El basquetbol mexicano está cerca de conocer al campeón de la temporada 2020. Se pusieron en marcha los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Estos duelos los puedes seguir en vivo en el Facebook de EL UNIVERSAL Deportes y con ello no perderte ningún detalle del camino al título de los ocho equipos.

Este martes 3 de noviembre, los resultados fueron los siguientes:

Juego 1: Dorados 76-78 Fuerza Regia

Juego 1: Aguacateros 116-112 Libertadores

Juego 1: Mineros vs Leñadores

Juego 1: Soles vs Astros