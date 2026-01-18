Arrancó el selectivo municipal rumbo a la Olimpiada Nacional

Con una amplia participación y un alto nivel competitivo, se llevó a cabo el selectivo municipal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, evento que reunió a una gran cantidad de atletas de distintas disciplinas, logrando que cerca de 700 deportistas obtuvieran su pase a la siguiente fase del proceso clasificatorio. Durante el selectivo se desarrollaron diversas competencias, cada una con modelos de clasificación específicos.

En la disciplina de béisbol, categoría 13-14 años, avanzó el equipo de la Liga Pequeña de Beisbol, mismo resultado que se presentó en la categoría 15-16 años. En beisbol 5, la categoría 18 y menores fue para la BECENE, que también logró el pase en la categoría 19-21 años.

Dentro del boxeo, en la rama femenil 17-18 años clasificaron Matilde Cárcamo en la división hasta 60 kilogramos, Natali Escalante en hasta 65 kilogramos y Griselda Quintero en hasta 48 kilogramos. En la rama varonil 17-18 años avanzaron Andy Badillo en hasta 60 kilogramos, André Grimaldo en hasta 55, Efrén Pérez en hasta 60, Jhon Rodríguez en hasta 65, Jesús Ramos en hasta 70, Moisés Rosillo en hasta 75 y Ezequiel Lara en la división de 90 kilogramos.

En la categoría femenil 15-16 años lograron su pase Fátima Llanos en hasta 60 kilogramos y Jessica Martínez en hasta 57 kilogramos. En la rama varonil 15-16 años avanzaron Dereck Cervantes en hasta 46 kilogramos, Jesús Viera en hasta 48, Óscar Guzmán en hasta 52, Cristopher Martínez en hasta 54, Juan Guillén en hasta 57 y Ángel Robledo en hasta 66 kilogramos.

En ajedrez, categoría 17-20 años varonil, clasificaron Diego Pérez y Daniel González; en 13-16 varonil avanzaron Sebastián Contreras y Zagreb Díaz; en Sub-12 lograron su pase Emiliano Salas y Braulio Borjas. En la rama femenil 17-20 años clasificaron Daniela Sotelo y Camila Galván; en 13-16 femenil Sharon Arroyo y Nahomí Armendáriz; mientras que en Sub-17 avanzaron Valeria Idarraga y Ana García.

En baloncesto, en la categoría 13-14 años varonil avanzó el equipo de Wolvers, mientras que en 15-16 años lo hizo la quinteta de Tigres. En la rama femenil 13-14 años clasificó Hormigas, equipo que también logró su pase en la categoría 15-16 años. En la modalidad de baloncesto 3x3, Tigres consiguió clasificar a cuatro equipos en las categorías establecidas, mientras que Bulldogs obtuvo un pase en femenil y Anita Coronado uno más.

Finalmente, en atletismo participaron alrededor de 300 competidores en pruebas de pista y campo, logrando clasificar un total de 180 atletas. En luchas asociadas avanzó un contingente de 46 deportistas, mientras que en la disciplina de judo se clasificaron 16 atletas más, cerrando así una exitosa jornada del selectivo municipal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.