Arruinan Celtics regreso de Giannis

MILWAUKEE.- El regreso de Giannis Antetokounmpo a la actividad de poco le sirvió a los Bucks de Milwaukee al ser aplastados 108-81 por los Celtics de Boston.

Payton Pritchard anotó 25 puntos, el novato español Hugo González logró máximos de su carrera con 18 unidades y 16 rebotes, y los Celtics de Boston dieron cuenta con facilidad de los Bucks, arruinando el regreso de la estrella de los Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, tras una distensión en la pantorrilla derecha.

Derrick White también aportó 18 tantos para los Celtics, que han ganado tres seguidos y siete de ocho. White y Pritchard repartieron nueve asistencias cada uno.

Antetokounmpo terminó con 19 puntos y 11 rebotes en 25 minutos en su primera acción desde que se lesionó el 23 de enero. Los Bucks tuvieron marca de 8-7 durante su ausencia.

En total esta temporada, los Bucks tienen marca de 15-16 con Antetokounmpo y de 11-18 sin él.

Boston no contó con Jaylen Brown, cinco veces All-Star, debido a una enfermedad. Los Celtics también dieron descanso a Neemias Queta, quien anotó un máximo de su carrera de 27 puntos en una victoria 114-98 sobre los 76ers de Filadelfia la noche del domingo.

González fue titular apenas por tercera vez. La selección número 28 del draft de 2025 llegó al partido con promedios de 3,9 puntos y 3,3 rebotes.

Nikola Vucevic registró 10 puntos, siete asistencias y cinco rebotes en su primera titularidad desde que los Celtics adquirieron al dos veces All-Star procedente de Chicago en la fecha límite de traspasos.