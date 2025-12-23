Arsenal jugará contra Chelsea en semifinales de la Copa de la Liga Inglesa

LONDRES (AP) — Arsenal se enfrentará a Chelsea en las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa después de vencer a Crystal Palace 8-siete en penales tras un empate 1-uno en el tiempo reglamentario el martes.

Kepa Arrizabalaga detuvo el tiro de Maxence Lacroix para asegurar la victoria en la tanda de penales en el Emirates Stadium.

Un autogol de Lacroix en el minuto 80 había dado la ventaja a Arsenal antes de que Marc Guehi igualara para el Palace en el tiempo de descuento.

Manchester City jugará contra el campeón defensor Newcastle en la otra semifinal.

