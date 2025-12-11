Arsenal sigue perfecto
Líder de la Liga Premier y también de la Liga de Campeones, el Arsenal superó al Brujas para mantener su récord perfecto en Europa.
Noni Madueke anotó dos veces y Gabriel Martinelli consiguió el otro para el equipo del español Mikel Arteta.
El PSG no pudo encontrar un gol que le diera el triunfo en Bilbao, pero con 13 puntos después de seis partidos, el gigante francés ya ha igualado la cantidad total que obtuvo en la fase de liga la temporada pasada antes de ganar el trofeo.
El campeón italiano Napoli perdió 2-0 en el campo de Benfica, mientras que Weston McKennie anotó por la Juventus en una victoria de 2-0 en Pafos.
AJAX REMONTA PARA VENCER A QARABAG
Ajax anotó tres goles al final del partido para arrebatarle a Qarabag una inesperada victoria en uno de los primeros partidos.
El conjunto neerlandés, cuatro veces campeón de la Copa de Europa, estuvo dos veces en desventaja contra su oponente azerbaiyano, pero acabó imponiéndose 4-2 en Bakú.
Qarabag ha sido una de las sorpresas en la competición de esta temporada y se adelantó a los 10 minutos por medio del colombiano Camilo Duran. Matheus Silva anotó dos minutos después del inicio de la segunda mitad para poner el 2-1 después de que Kasper Dolberg había igualado para el Ajax. Pero el Ajax se recuperó con tres goles en 11 minutos. Oscar Gloukh anotó a los 79 y 90. Anton Gaaei consiguió el otro a los 82.
