Reconciliación entre Arturo Vidal y Ricardo Gareca en la selección chilena

SANTIAGO (AP) — El volante Arturo Vidal, recién coronado campeón de Chile con su club Colo Colo, selló el martes su reconciliación con el seleccionador nacional, el argentino Ricardo Gareca, a quien había criticado públicamente por su manejo al frente del combinado.

"Seguramente tuve palabras en las que me equivoqué. Pero lo digo tan real como soy yo, no es que esconda cosas", dijo Vidal, bicampeón de América con La Roja, durante una conferencia de prensa.

Desde la llegada de Gareca al banquillo de Chile a inicios del año, Vidal no había sido convocado al plantel nacional. Eso cambió el lunes, cuando el volante de 37 años fue convocado de emergencia tras la lesión de Williams Alarcón para la última doble fecha del año en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2016.

En una plataforma de streaming, Vidal solía criticar duramente a Gareca, lo que generó tensión entre el cuerpo técnico y los futbolistas. El volante llegó a decir que "no sería parte de este proceso".

"Estaba con una cámara donde se ve la forma en que veo los partidos, entonces la gente a veces lo toma mal porque uno trabaja en esta profesión y se tiene que cuidar más", indicó Vidal. "Pero lo veía tan normal yo y claramente hay palabras que me equivoqué".

Vidal atribuyó sus duras críticas a una forma de proteger "a los jóvenes" que apenas llegaron a la selección chilena — en pleno proceso de renovación — y están empezando sus carreras. Cumplidas 10 jornadas, Chile marcha en el último puesto entre 10 equipos.

"Duele mucho cuando alguien mata a los jóvenes, estando los más grandes que pueden aguantar eso. A esta edad no me importa lo que digan, prefiero que me maten a mí que a uno de los más chicos", explicó.

Agregó que ya ha conversado con Gareca y que, ahora, el objetivo es centrarse en los dos inminentes partidos. La Roja, que podría perderse por tercera consecutiva una Copa del Mundo, visitará a Perú el viernes y, cuatro días después, recibirá a Venezuela.

"Voy a dejar la vida para quedarnos con los tres puntos. Ellos también necesitan ganar y en los últimos encuentros se han hecho fuertes de local. Va a ser una guerra, pero no tenemos miedo", expresó Vidal de cara al duelo con los peruanos, penúltimos de la tabla.

"Yo vengo a aportar. Vengo al equipo a darle experiencia, a ayudar en momentos difíciles, hacer crecer a esta selección que de verdad tiene mucho talento", enfatizó el volante.

Chile viajará a Lima el jueves tras un entrenamiento matinal en Santiago y, un día después, se medirá a Perú en el Estadio Monumental. El partido contra Venezuela será en el Estadio Nacional de Santiago.