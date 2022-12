Así marchan los movimientos rumbo al Clausura 2023

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- A poco menos de un mes de que inicie el Clausura 2023, un torneo importantísimo pues será el primero después de la crisis mundialista para México, los equipos se arman como pueden, y hay muchos rumores que se sueltan en el aire.

En los grandes como Chivas, América y Cruz Azul, los nombres de gente como Marco Fabián y Diego Barbosa, rondan en el ambiente.

CHIVAS. En las últimas horas se han vuelto a dar los rumores acerca de un posible regreso de Marco Fabián al Guadalajara.

Aunque las baterías en el Rebaño Sagrado están en concretar la firma de Víctor "Pocho" Guzmán al equipo tapatío, lo que costaría la salida de Jesús "Canelo" Angulo, se dice que la opción de Fabián de la Mora, la cual no es la primera vez que se nombra alrededor del club, se ha considerado.

AMÉRICA. En las Águilas parece que hay dos noticias buenas. La primera sería la renovación del portero Guillermo Ochoa, con lo que se acabaría el periplo que se había formado desde antes de que iniciara la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La segunda es que se reactivaron los esfuerzos por hacerse de los servicios del lateral derecho Diego Barbosa, proveniente del Atlas, aunque también hay interés por Julián Araujo del equipo de Los Ángeles Galaxy.

CRUZ AZUL. En Cruz Azul se dejan ver ciertos problemas para el armado del equipo, por lo menos en el inicio de la pretemporada.

Se habla de que el técnico Raúl Gutiérrez se encuentra preocupado por la ausencia de un centro delantero proveniente del extranjero, debido a que el uruguayo Gonzalo Carneiro no está en su mejor forma física y hay fuertes rumores de que el ecuatoriano Michael Estrada podría salir del equipo por ofertas de Europa.

Se busca también a un lateral por la izquierda.

TOLUCA. Los Diablos Rojos no se cansan de reforzarse y siguen en la puja por traer al infierno a Maxi Araujo, el lateral extremo que milita en la Franja del Puebla.

Además de Araujo, los choriceros quieren contratar a Félix Torres, el defensa central ecuatoriano que milita por ahora en el Santos Laguna.