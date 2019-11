Así reacciona el mundo del futbol a la muerte de Jorge Vergara

Luego de que su estado de salud se mantuviera en secreto desde hace un tiempo, la muerte de Jorge Vergara, este viernes, tomó por sorpresa al futbol mexicano.

Tras el anuncio realizado por su hijo, Amaury Vergara, algunos de sus cercanos, y otros no tanto, ya se pronunciaron al respecto en la red social Twitter.

Algunos de ellos fueron personas que trabajaron con él, otros representaron un némesis para su gura:

Chivas: El Club Deportivo Guadalajara lamenta profundamente el fallecimiento de Don Jorge Vergara. Líder, innovador, inspirador y enorme ser humano. Tu legado vivirá siempre en el corazón de millones de mexicanos.

América: El Club América lamenta el sensible fallecimiento del Señor Jorge Carlos Vergara Madrigal, Presidente Fundador de Grupo Omnilife Chivas. Un gran empresario y hombre de fútbol. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos.

Cruz Azul: Nos unimos a la pena que embarga a la familia Vergara por el sensible fallecimiento de Jorge Carlos Vergara Madrigal. Deseamos que familiares y amigos encuentren pronta resignación.

Pumas: El Club Universidad lamenta el fallecimiento de Jorge Vergara Madrigal. Nuestras condolencias y solidaridad para sus amigos y familiares.

Tuzos: Grupo Pachuca y toda la familia blanquiazul lamenta la pérdida de Jorge Vergara; nuestro siempre amigo y compañero del futbol. Nos unimos a la pena que embarga a la familia y a @Chivas con nuestro sincero pésame y nuestras oraciones.

Tigres: Lamentamos el fallecimiento de Jorge Vergara, un visionario del futbol, hombre de negocios y padre de familia. A nombre de todos en el Club Tigres le deseamos pronta resignación a @Amauryvz y a toda su familia. Descanse en paz.

Monterrey: Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Carlos Vergara Madrigal, presidente fundador de Grupo Omnilife Chivas, dueño del Club Guadalajara e impulsor del futbol mexicano.

Santos: La #FamiliaGuerrera lamenta el sensible fallecimiento de Jorge Vergara. Pronta resignación a sus familiares y amigos.

Necaxa: Extendemos nuestras sinceras condolencias para @Chivas, @Amauryvz y familia, por el sensible fallecimiento del Sr. Jorge Vergara. Descanse en paz.

León: Descanse en paz, Don Jorge Vergara. Padre de familia, empresario, directivo, hombre de futbol y un maestro, que siempre nos enseñó a ir lo más lejos posible. A sus familiares y toda la afición de @Chivas, un fuerte abrazo.

Atlas: Descanse en paz, Jorge Vergara. Pronta resignación a familiares y amigos.

Fidel Kuri (Veracruz): Jorge, el mundo del fútbol te va a extrañar. Mis más sentidas condolencias a la familia Vergara, por la sensible pérdida de un gran líder, hombre de negocios y ejemplo de pasión en la vida.

Gallos Blancos: Lamentamos mucho la pérdida de Jorge Vergara. Los Gallos estamos con ustedes.

Cuauhtémoc Blanco: Envío mis más sentidas condolencias por la muerte del empresario y dirigente, Jorge Carlos Vergara Madrigal. Deseo pronta resignación a sus amigos y familiares. Que en paz descanse.

Adolfo Bautista: Siempre admire tu constancia y coraje de luchar por tus ideales. Gracias por tus consejos por las pláticas por los momentos que me permitiste vivir en Chivas, siempre te recordare como mi 2do Padre. Tus enseñanzas vivirán en todas las personas que lograste tocar con tu magia.

Omar Bravo: Jorge... Siempre orgulloso de lo vivido junto a ti, experiencias, enseñanzas, bromas, regaños y triunfos. Hasta donde estés te mando abrazo de Gol! P.D. Prepara la cancha.

Javier "Chicharito" Hernández: Siempre estará en mis recuerdos por toda la ayuda que me brindó. ¡Gracias por tanto! Mi más sentido pésame a toda su familia y espero encuentren pronta resignación... @Chivas, @Amauryvz.

"Hizo más grande a Chivas": Ramón Morales

Ramón Morales, exmediocampista y emblema del Club Guadalajara, sostuvo que el expropietario del club Jorge Vergara, quien falleció este viernes a causa de un paro cardiorespiratorio, fue vital para la escuadra tapatía y que incluso incrementó la grandeza del club, luego de tomarlo en un momento delicado tanto deportiva como económicamente.

"Levantó al equipo como marca. Con Jorge, Chivas se hizo más grande. Hizo las cosas diferentes en un equipo de futbol, con lo que era común. Jorge siempre fue positivo y era un ejemplo para mucha gente que se puede salir desde abajo. Eso trató de transmitirlo a todo el equipo y a toda la institución", sostuvo Morales. Vergara padeció una enfermedad crónica que lo alejó de la vida pública. Sus últimos años los pasó en Nueva York, tratando de recuperarse de esta misma enfermedad. En su ausencia, su hijo, Amaury Vergara, fue nombrado responsable del equipo.

"Cuando debía de ser duro, lo era. Cuando tenía que apoyarnos, también sabía hacerlo. Ese tipo de acciones de Jorge marcaron en el equipo", sostuvo.

Morales destacó la forma de ser del expropietario del Rebaño, al que consideró cómo un consejero y una persona que sabía escuchar. "Cuando lo buscaban en busca de ayuda o cuando acudían con él para buscar un consejo, siempre estaba ahí para dar su punto de vista o para ayudar. Eso era parte de su personalidad".