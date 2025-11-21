Así se jugarán los Cuartos de final del Apertura 2025

logo pulso
Los equipos se preparan para la batalla por el título en la Liguilla del Apertura 2025

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 03:48 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- La parte más emocionante de la Liga MX ya está en marcha, y con la Liguilla casi definida, los equipos ya se preparan para arrancar la guerra por el título del Apertura 2025.

Luego de la fase regular, los primeros seis equipos de la tabla general clasificaron directo a la fiesta grande, mientras que del séptimo al décimo lugar, disputan el Play-In.

Los Xolos de Tijuana fueron el primer equipo en avanzar de esta repesca, tras vencer a Juárez 3-1 en el estadio Caliente. Ahora, los Bravos recibirán a Pachuca, que venció a Pumas, para terminar de dictaminar cómo quedarán los cruces finales.

¿Cómo se jugarán los Cuartos de final del Apertura 2025?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Entonces, con este formato, dos llaves quedaron definidas desde que terminaron las 17 jornadas: Chivas vs Cruz Azul y América vs Monterrey.

Con la victoria de Tijuana, se aseguraron enfrentar a Tigres, segundo lugar de la tabla general. El único que queda pendiente, es el rival del líder general, Toluca, que saldrá del ganador entre Juárez y Pachuca.

Así se jugarán los Cuartos de Final

Partidos de Ida (26 y 27 de noviembre)

Por definirse vs Toluca

Tijuana vs Tigres

Chivas vs Cruz Azul

Monterrey vs América

Partidos de Vuelta (29 y 30 de noviembre)

Toluca vs por definirse

Tigres vs Tijuana

Cruz Azul vs Chivas

América vs Monterrey

