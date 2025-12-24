Asociación Potosina de Raquetbol se alista para la Olimpiada Nacional

En entrevista con la Asociación Potosina de Raquetbol, la secretaria Alma Rosa Nava dio a conocer un balance detallado de lo que fue la gestión realizada durante el cierre del año 2025, así como los avances y pormenores del trabajo coordinado con instituciones gubernamentales para posicionar a San Luis Potosí como sede de la próxima Olimpiada Nacional 2026 en la disciplina de raquetbol.

Durante la charla, Nava destacó que el cierre del año representó una etapa de intenso trabajo administrativo y de gestión, enfocada en fortalecer la estructura de la asociación y consolidar proyectos que impulsen el crecimiento del raquetbol en la entidad. Señaló que uno de los principales objetivos fue establecer vínculos sólidos con las autoridades deportivas y gubernamentales, a fin de presentar a San Luis Potosí como una sede viable, organizada y con infraestructura adecuada para albergar un evento de carácter nacional.

La secretaria explicó que las gestiones incluyeron reuniones con instancias estatales y municipales, donde se expusieron las capacidades deportivas del estado, la experiencia en la organización de competencias y el compromiso de la Asociación Potosina de Raquetbol para cumplir con los lineamientos técnicos y logísticos que exige la Olimpiada Nacional.

Asimismo, Alma Rosa Nava subrayó que la posible designación de San Luis Potosí como sede no solo beneficiaría a los atletas locales, sino que también tendría un impacto positivo en la promoción del deporte, la derrama económica y la proyección del estado a nivel nacional. "Ser sede de la Olimpiada Nacional en raquetbol significaría un reconocimiento al trabajo que se ha venido realizando y una gran oportunidad para nuestros jugadores y entrenadores", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacándose también por promover la unión social y deportiva entre los clubes en San Luis Potosí que practican la disciplina y tras años de ausencia en unión entre los clubes, se dio el pasado fin de semana con la posada navideña entre jugadores, entrenadores y dirigentes de la Asociación Potosina de Raquetbol.

Finalmente, la directiva reiteró que la Asociación Potosina de Raquetbol continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades correspondientes, afinando detalles y cumpliendo con los requerimientos necesarios, con la meta de que San Luis Potosí sea confirmado como anfitrión de uno de los eventos más importantes del deporte amateur en México.