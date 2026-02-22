Aston Villa deja puntos en la Premier League

MANCHESTER.- La lucha del Aston Villa por el título de la Liga Premier recibió un golpe el sábado tras empatar 1-1 en casa ante el Leeds, que pelea por evitar el descenso.

El Villa necesitó un gol del empate en el minuto 88 del suplente Tammy Abraham para rescatar un punto — pero la igualdad significa que el equipo de Unai Emery podría quedar aún más rezagado respecto de Arsenal y Manchester City, en la cima de la clasificación.

El City, segundo, juega contra Newcastle en el partido posterior del sábado y el líder Arsenal visita a Tottenham el domingo. Chelsea también fue frenado con un empate 1-1 por otro equipo que lucha por la permanencia, el Burnley.

El empate del Villa lo deja a siete puntos del Arsenal y prolongó su irregular racha reciente, con apenas una victoria en cuatro partidos de liga.

Pudo haber sido peor después de que Aton Stach adelantara al Leeds con un tiro libre en el minuto 31.

Abraham, fichado en enero procedente del Besiktas, ingresó en el 75 y empató a quemarropa para anotar su primer gol en la Liga Premier desde su llegada a Villa Park.