logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

Fotogalería

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Astros vencen a Cachorros, que pierden 7 seguidos

Por AP

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Astros vencen a Cachorros, que pierden 7 seguidos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CHICAGO.- Christian Walker conectó dos jonrones e impulsó tres carreras, y los Astros de Houston vencieron el sábado 3-0 a los Cachorros de Chicago, cuya seguidilla de derrotas se amplió a siete, la peor que han tenido en cuatro años.

      Kai-Wei Teng (3-3) permitió dos hits en seis entradas, ponchó a seis y dio tres bases por bolas por los Astros, quienes lograron su segunda victoria consecutiva y la tercera en cuatro juegos. Luego siguieron tres relevistas, y Bryan King sorteó un sencillo en la novena entrada para completar un juego de tres hits y conseguir su sexto salvamento.

      La racha de derrotas de Chicago es la más larga desde una de nueve juegos del 7 al 16 de julio de 2022. Los Cachorros, que han perdido 11 de 13, también tuvieron un par de rachas de 10 victorias esta temporada.

      El toletero cubano de los Astros Yordan Álvarez salió del juego a mitad de un turno al bate en la sexta entrada por un espasmo en la espalda.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Walker pegó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y añadió su 13er jonrón en la cuarta, ambos ante Colin Rea (4-3).

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Checo Pérez analiza su actuación en Gran Premio Canadá 2024 en Montreal
        Checo Pérez analiza su actuación en Gran Premio Canadá 2024 en Montreal

        Checo Pérez analiza su actuación en Gran Premio Canadá 2024 en Montreal

        SLP

        EFE

        El piloto mexicano enfrentó una penalización de diez segundos pero mantuvo un buen desempeño en la competencia.

        Barcelona gana Liga de Campeones femenina 2024 con goleada 4-0
        Barcelona gana Liga de Campeones femenina 2024 con goleada 4-0

        Barcelona gana Liga de Campeones femenina 2024 con goleada 4-0

        SLP

        AP

        El entrenador Pere Romeu dirigió a Barcelona a la victoria sobre Lyon en una final con dominio total.

        Federación iraní confirma cambio de base para Mundial en México
        Federación iraní confirma cambio de base para Mundial en México

        Federación iraní confirma cambio de base para Mundial en México

        SLP

        AP

        La FIFA aprobó la solicitud tras reuniones con autoridades y el presidente Mehdi Taj confirmó el cambio.

        Intriga por el próximo paso de Putellas tras ganar la Champions
        Intriga por el próximo paso de Putellas tras ganar la Champions

        Intriga por el próximo paso de Putellas tras ganar la Champions

        SLP

        AP

        La capitana del Barcelona mostró emoción y evitó confirmar sus planes futuros.