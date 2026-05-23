Maru Campos y Rubén Rocha citados como testigos por Segob

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es en calidad de testigos.

Segob aclara citatorio de la FGR a gobernadores

"Es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos", dijo en un comunicado.

Fiscalía General actúa conforme a la ley

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Afirmó que tal y como lo dio a conocer la FGR, un órgano constitucional autónomo y "cuyas actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tiene interés político", dijo.