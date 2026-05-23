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Sospechoso muere tras tiroteo en la Casa Blanca, dice Servicio Secreto

Agentes respondieron con disparos; un transeúnte resultó herido y el sospechoso murió en hospital.

Por AP

Mayo 23, 2026 09:25 p.m.
A
Sospechoso muere tras tiroteo en la Casa Blanca, dice Servicio Secreto

WASHINGTON (AP) — Una persona que se acercó a un punto de control de seguridad de la Casa Blanca y comenzó a disparar contra los agentes murió, informaron el sábado funcionarios federales.

Detalles confirmados

El Servicio Secreto de Estados Unidos indicó en un comunicado que, según una investigación preliminar, la persona se acercó a un puesto de control poco después de las 6 p.m. hora del Este, “sacó un arma de su bolsa y comenzó a disparar contra los agentes apostados”.

Acciones de la autoridad

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Según el Servicio Secreto, los agentes respondieron con disparos e hirieron al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital del área, donde posteriormente murió.

Un transeúnte resultó herido de bala, pero un agente policial dijo que no estaba claro si esa persona fue alcanzada por los disparos del sospechoso o por las de los agentes.

El Servicio Secreto indicó que ninguno de sus agentes resultó herido y que el presidente Donald Trump —quien estaba dentro de la Casa Blanca en ese momento— no se vio “afectado”.

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