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LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

NOCHE DE CASINO Y CARNAVAL VENECIANO

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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El San Luis Open de La Loma Club de Golf, además de los mejores exponentes de este deporte de la localidad y del país, reúne también a familias, parejas y grupos de amigos que gustan y disfrutan del mismo, en  celebraciones especiales que forman parte de este magno evento.

Una de ellas, fue la tradicional Noche de Casino y la gala inspirada en el Carnaval Veneciano.

En una atmósfera plena de colorido y ¡gran alegría! los asistentes probaron suerte en algunos juegos de azar.

Claro, los más audaces ganaron atractivos premios.

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La noche, intensa, hasta ya entrada la madrugada.

La gran fiesta del San Luis Open continúa este día y desde luego reserva atractivos y sorpresas, así es que, ¡a disfrutar al máximo!

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