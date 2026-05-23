Claudia Sheinbaum aclara citatorios de FGR a gobernadores y funcionarios

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó "procedimientos de las investigaciones" a los citatorios a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y a funcionarios de Sinaloa, como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de la Fiscalía General de la República (FGR).

Declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre citatorios de FGR

"Entiendo, por lo que le informó la fiscal a la secretaria de Gobernación, que son procedimientos de las investigaciones que se están haciendo para el caso de Chihuahua y Sinaloa, es lo que nos informa la Fiscalía. No hay nada más que eso, procedimiento", aclaró en breve entrevista con medios de comunicación.

Esta tarde, la FGR indicó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve mexicanos, acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, "están siendo citadas a rendir entrevista" por parte del Ministerio Público de la Federación.

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Acciones de la autoridad en investigaciones de Sinaloa y Chihuahua

Dicha dependencia señaló que realiza las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público, por lo que en el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos de Sinaloa, entre ellos Rocha Moya, fueron citados a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad.

Los señalados por Estados Unidos son:

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

Enrique Inzunza, senador

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública

José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva

Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán

Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán

Mientras que la gobernadora chihuahuense y el ex fiscal General de Justicia fueron citados a comparecer en calidad de testigos, "a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan". Lo anterior, derivado de la cadena de mando de personas servidoras públicas estatales y agentes estadounidenses de la CIA que realizaron un operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados.