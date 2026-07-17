Atlante suma su primer descalabro

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México.- Por un milimétrico gol, Necaxa le dio una amarga bienvenida al Atlante en su regreso a la Liga MX. Los Rayos se impusieron 2-1 al Potro de Hierro con una anotación en los últimos minutos que les arrebató una gran ilusión a los azulgranas.

El padre de todos los clásicos fue lo que quizá algunos no imaginaban, pero Rayos y Potros se encargaron de protagonizar un gran duelo cargado de sentimiento. Desde el segundo uno se sintió el ambiente hostil hacia los azulgranas. Una fuerte silbatina y un gran abucheo se apoderaron del estadio Victoria cuando los visitantes movieron el balón desde el medio campo.

Martín Varini y Miguel Herrera comenzaron el juego de pie en su área técnica, uno más calmado que el otro durante los primeros minutos, pero ambos atentos a lo que hacían sus futbolistas.

Con un buen arranque, Atlante encontró la primera de peligro al minuto 14. Alexis Peña erró en su control tras un trazo de Pizzuto. El capitán necaxista perdió el esférico ante Jhojan Julio, quien filtró para Luis Puente y el delantero exigió a Luis Jiménez.

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Los Rayos reaccionaron con una jugada electrizante. Juan Torres quedó de frente gracias a un pase de Leyva y definió con un tiro cruzado que tenía etiqueta de gol, pero Óscar Jiménez se lució con una estupenda atajada para evitar la caída de su arco.

Atlante mostró un gran funcionamiento a lo largo de esa primera mitad, que terminó sin goles, pero el fruto de su trabajo llegó apenas iniciado el segundo tiempo.

Al 47´, Jhojan Julio desbordó por izquierda, conectó con Calzadilla y este asistió a Pizzuto, quien de zurda abrió el marcador e hizo el primer gol del Atlante en su regreso a Primera División.

La victoria azulgrana lucía cerca, pero en cuestión de 10 minutos se le escapó el partido. Primero, al minuto 80, se marcó un penalti para los locales que Julián Carranza convirtió con una gran definición.

Ya en los últimos suspiros del encuentro llegó la estocada final de los Rayos. En medio de la polémica, Miguel Pedroza le dio la victoria al Necaxa con un gol que tuvo que ser validado por el VAR tras una revisión de poco más de cinco minutos.

Aunque el empate no era un mal resultado, se les fue de las manos al "Piojo" Herrera y compañía, que en ocho días se verán las caras con el América.