Atlético de Madrid despacha a Brujas

MADRID.- Al compás de una tripleta de Alexander Sorloth, el Atlético de Madrid logró sacudirse por fin del Club Brujas y se instaló en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El conjunto español goleó el martes 4-1 para completar una victoria global 7-4.

"Ha sido un partido increíble. Hemos hecho bien empujando ofensivamente y mis compañeros me han dado muy buenos pases", manifestó Sorloth.

El delantero noruego es el máximo anotador del Atlético esta temporada, autor de 15 goles en todas las competicione.

"Estar acertado de cara a portería es un sentimiento fantástico", dijo Sorloth.

Pero el amplio margen de la noche no reflejó la tenacidad de Brujas a lo largo de los dos partidos.

En el empate 3-3 en Bélgica la semana pasada, Brujas remontó tras ir dos goles abajo y luego igualar de nuevo a los 89 minutos.

En el partido de vuelta en Madrid, Brujas volvió a reaccionar después de que Sorloth adelantó al Atlético a los 23. El defensor ecuatoriano Joel Ordóñez empató 13 minutos después para los visitantes.

Con el 1-1 y un aroma de incertidumbre ante un rival porfiado, el Atlético salió como tromba tras la reanudación y fabricó un gol sin dilación.

El equipo de Diego Simeone se puso 2-1 arriba por medio del tanto del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso, definiendo con una volea tras un rechace en el borde del área.

La determinación de Brujas finalmente se quebró.

Sorloth completó su triplete con goles a los 76 y 87 minutos para asegurar la presencia del Atlético en la siguiente ronda, donde podrían cruzarse contra Liverpool o Tottenham.

"No estamos pensando ni en Liverpool ni en Tottenham", dijo Simeone. "Volver a octavos es muy importante y a ver si nos podemos superar y progresar".