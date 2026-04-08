Atlético de Madrid gana 2-0 en Camp Nou y toma ventaja en Champions

BARCELONA (AP) — El Atlético de Madrid anotó dos veces después de que el Barcelona se quedó con 10 hombres para llevarse el miércoles una valiosa victoria 2-0 como visitante y tomar una ventaja en su duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Atlético de Madrid logra ventaja en cuartos de final

Un soberbio tiro libre del argentino Julián Álvarez y un segundo gol de Alexander Sorloth le dieron a Diego Simeone su primera victoria en el Camp Nou desde que el veterano técnico del Atlético comenzó su etapa con el club hace 15 años.

"Yo creo que hubo varios entrenadores que no les ha tocado ganar (con el Atleti en el Camp Nou) o son muy pocos, mejor dicho, los que les ha tocado ganar", dijo el argentino Simeone, cuyo equipo había ganado al Barcelona cuando jugó en el Estadio Olímpico en 2024, pero nunca en su casa habitual. "Yo creo que hoy fuimos muy contundentes y que me pone contento por el esfuerzo de los futbolistas".

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Los azulgranas había encerrado al Atlético en su área cuando los locales recibieron un doble golpe que dejó al equipo de Hansi Flick con un hombre menos y abajo en el marcador justo antes del descanso.

La secuencia que cambió el partido comenzó cuando Giuliano Simeone, el hijo del técnico del Atlético, se escapó para enganchar un balón en profundidad. El zaguero azulgrana Pau Cubarsí lo derribó al borde del área, con solo el arquero Joan García por delante.

Tras mostrarle inicialmente a Cubarsí una tarjeta amarilla, el árbitro la cambió por roja, una vez revisado el video.

Impacto de la expulsión y gol de Álvarez

La situación empeoró para el Barça segundos después, cuando Álvarez colocó con efecto el tiro libre resultante por encima de la barrera defensiva y superó a un García que voló en vano para el 1-0 a los 45 minutos.

"Esa jugada condicionó. El gol de ellos lo cambia un poco, manifestó Ronald Araújo, el zaguero uruguayo del conjunto catalán.

Lamine Yamal y Marcus Rashford intentaron reanimar al Barça en el Camp Nou y mantuvieron la presión sobre el Atlético pese a la inferioridad numérica.

Pero ese intento de reacción se vino abajo cuando el suplente Alexander Sorloth se zafó de la marca de Gerard Martín mientras se movía al primer palo y empujó a la red un centro de Matteo Ruggeri para ampliar la ventaja a 20 minutos del final.

Las esperanzas del Barcelona de poner fin a una espera de 11 años para abultar su cosecha de cinco Copas de Europa ahora dependen de lograr una gran victoria en Madrid el martes.

También el miércoles, el Paris Saint-Germain venció 2-0 al Liverpool en el partido de ida de su cuartos de final.

El martes, el Bayern Múnich ganó 2-1 en el campo del Real Madrid, mientras que el Arsenal derrotó 1-0 al Sporting de Lisboa.

Simeone vuelve a frustrar al Barcelona en Europa

El Barcelona ha ganado las referidas cinco Copas de Europa y el Atlético ha perdido tres finales. El club catalán tiene un mejor balance general en los enfrentamientos directos ante el equipo de Simeone.

Sin embargo, cuando se trata de la Liga de Campeones, el Atlético ha encontrado la ventaja. El grupo de Simeone se impuso a un Barcelona plagado de estrellas liderado por Lionel Messi en la misma fase de la competición en 2014 y 2016.

Y otra clase magistral del fútbol de Simeone, de doblarse pero no romperse ha frenado a un Barcelona liderado por un Yamal que arrancó exclamaciones de los aficionados del Barcelona con sus regates vistosos , pero se mostró visiblemente frustrado por no encontrar ese ángulo de tiro o el pase perfecto.

El Atlético se mantuvo disciplinado a la defensiva, conforme incluso con un hombre de más a dejar que el Barcelona mantuviera la posesión, y sacó el máximo provecho de sus ocasiones.

El Barcelona generó 19 remates por cinco del Atlético, que incluyeron solo uno en la segunda parte — cuando Sorloth arrolló a su marcador para ampliar la ventaja.

Portería a cero. dos goles en la bolsa y un paso hacia su primera semifinal desde 2017.

"La semifinal está muy lejos, a 90 minutos o más", advirtió el delantero colchonero Antoine Griezmann. "Tranquilidad, confianza y pies en el suelo".

El Atlético perdió al defensa central David Hancko — el jugador más utilizado del equipo esta temporada — por lo que pareció una lesión en la pierna a la media hora . Fue reemplazado por Marc Pubill y la defensa no notó la diferencia.

Rashford no pudo sacar el máximo provecho de su titularidad en lugar del lesionado Raphinha pese a generar las ocasiones más peligrosas de cualquiera de los dos equipos con el marcador aún 0-0. El delantero prestado por el Manchester United realizó tres remates dentro del área que fueron atajados por el arquero Juan Musso, antes de que el Atlético se adelantara, y un tiro libre en la segunda parte que rozó el travesaño.

Araújo afirmó que el Barça es capaz de revertir la eliminatoria: "Es difícil en su campo y, si hay alguien que puede hacerlo, somos nosotros. Hay que tener mentalidad positiva y que puedan confiar en nosotros. Vamos a ir a buscar la remontada".

El mediocampista del Barcelona Pedri González fue reemplazado al descanso , dijo Flick , por precaución sin especificar su molestia.

El asombroso Álvarez

El gol de Álvarez fue el 15to en sus últimos 18 partidos en la máxima competición de clubes de Europa.

También fue el noveno tanto del delantero argentino en la competición esta campaña, lo que lo convierte en el jugador del Atlético con más goles en una sola temporada de la Liga de Campeones.

El partido del miércoles en el Camp Nou fue el segundo de tres enfrentamientos entre el Barcelona y el Atlético en un lapso de 11 días . El Barcelona ganó 2-1 como visitante en La Liga española para reforzar su liderato el sábado . En febrero, el Atlético también superó al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey.

Antes del saque inicial se guardó un minuto de silencio en memoria del gran futbolista rumano Mircea Lucescu, quien murió esta semana a los 80 años.