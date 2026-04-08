Harían departamentos en los edificios de Av. Carranza

El Corredor Cultural Carranza presentará una propuesta de cambio de uso de suelo en el tramo comprendido entre Tequisquiapan y el Centro Histórico, para que los inmuebles verticales se conviertan en edificios de departamentos, lo que devolvería la vida a la zona y permitiría el desarrollo mixto.

Considera el organismo que habitar ese tramo que se ha venido muriendo a raíz de decisiones públicas, abriría la posibilidad de recuperar el esplendor y retaría la postura de que solo en los cerros es posible dar uso habitacional a construcciones de grandes alturas.

También pedirán hacer valer la posibilidad de que se aprovechen los corazones de manzana para la construcción de estacionamientos, con el fin de dar funcionalidad a las áreas habitacionales y comerciales.

En la avenida Carranza hay edificios muy altos que ya modificados pueden dar lugar a una distribución de departamentos por piso, lo que permitiría revitalizar la avenida desde las alturas y dar viabilidad a una zona que de manera progresiva se ha quedado deshabitada, pero también muy afectada para negocios.

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La propuesta de revitalizar los edificios, forma parte de las alternativas para evitar que el área de Carranza siga muriendo poco a poco.