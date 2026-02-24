Atlético de Madrid y Newcastle también avanzan en Europa

Bodø/Glimt protagonizó el martes una de las mayores sorpresas en la historia de la Liga de Campeones al eliminar el martes al gigante italiano Inter de Milán.

El pequeño equipo noruego emergió victorioso 2-1 de su visita a San Siro para sellar una victoria global 5-2 en el repechaje y asegurar su lugar en los octavos de final de manera impactante.

"¿Pueden creerlo?", dijo el técnico Kjetil Knutsen, en declaraciones a TNT Sports. "Un equipo de un pequeño poblado del norte. Esto es increíble".

En su primera temporada en la máximo competición europea de clubes, Bodø/Glimt ha encadenado una sorpresa tras otra. Hilvanó triunfos ante Manchester City y Atlético de Madrid al final de la fase de liga. Pero imponerse en una eliminatoria a doble partido ante el Inter, subcampeón del año pasado, ha sido su mayor hazaña hasta ahora.

Los goles en la segunda parte por parte de Jens Petter Hauge y Hakon Evjen dejaron atónitos a los aficionados locales en Milán y encaminaron a Bodø/Glimt hacia un cruce con el City o el Sporting de Lisboa en la próxima ronda.

Alessandro Bastoni recortó distancias para los Nerazzurri, pero para entonces el daño ya estaba hecho.

"Estamos decepcionados. Queremos avanzar lo más lejos posible en cada competición. Lo hemos intentado, pero ellos han sido mejores que nosotros", reconoció el mediocampista Nerazzurro, Nicolo Barella, en declaraciones a Sky Sport.

El Atlético venció 4-1 al Club Brujas y sentenció un triunfo global 7-4; Newcastle superó 3-2 a Qarabag para el 9-3 global; y Bayer Leverkusen avanzó con un 2-0 en el global ante el Olympiacos griego tras el empate 0-0 en el partido de vuelta.

El asombroso avance de Bodø/Glimt

Algo de contexto sobre la trayectoria de Bodø/Glimt: al inicio de enero todavía no había ganado su primer partido en la Champions.

En unas pocas semanas de vértigos, derrotó al City, el campeón europeo en 2023, al tres veces campeón Inter y al Atlético, uno de los tres grandes de España.

Según la firma de estadísticas Opta, hace un mes tenía un 0,3% de probabilidades de avanzar a los octavos de final, después de sumar tres puntos en seis partidos en la fase de liga.

Pero esas victorias ante el City y el Atlético propulsaron su campaña europea y, en el doble enfrentamiento, fue superior a un Inter que lidera la liga italiana con 10 puntos de ventaja.

"No puedo creerlo en realidad", dijo Knutsen. "Los jugadores son asombrosos. Están dando los pasos, están creyendo y están trabajando duro... Estoy muy orgulloso".

Defendiendo el 3-1 tras la ida, el equipo de Knutsen resistió la presión hasta que Ole Didrik Blomberg aprovechó un error de Manuel Akanji a los 58 minutos. Su disparo fue atajado por el portero Yann Sommer, pero Hauge apareció para empujar el rebote.

Hauge suma ahora seis goles en el torneo de este año.

Akanji estrelló un remate en el poste para un Inter que intentaba reaccionar, pero Evjen clavó el segundo para los visitantes a los 72 y desató la locura entre unos 3.000 aficionados que se desplazaron a Milán.

El gol de Bastoni, que cruzó la línea por muy poco, nunca dio la sensación de ser el inicio de una remontada del Inter.

"No tuvimos suerte. El balón simplemente no quiso entrar. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, y sólo puedo felicitarlos", dijo el defensa del Inter, Yann Bisseck.

Triunfos y avances de otros equipos europeos

Si bien Bodø Glimt es la sorpresa de este torneo, se había ido ganando un nombre en Europa durante los años recientes.

La temporada anterior, avanzó a las semifinales de la Liga Europa. Previamente, alcanzó los cuartos de final de la Conference League.

Antes de su serie de resultados sorpresivos, había derrotado a equipos prestigiados como Lazio, Porto y Roma. Su cancha sintética le ha ayudado a nivelar fuerzas con rivales más poderosos.

"Ha sido una gesta llegar a donde estamos ahora, y hay muchas personas que han sido parte de esta travesía juntas", comentó Knutsen a TV2.

Los colchoneros avanzan con goleada

Gracias a una tripleta de Alexander Sorloth, el Atlético finalmente pudo domar a Brujas.

El gigante español ganó 4-1 en el partido de vuelta, pero la amplia diferencia de la noche en el estadio Metropolitano no reflejó la tenacidad de Brujas en la eliminatoria.

Brujas rescató un empate 3-3 la semana pasada tras remontar una desventaja de dos goles y luego igualar de nuevo a los 89 minutos.

En el partido de vuelta en Madrid, el equipo belga volvió a reaccionar después de que Sorloth inauguró al marcador a los 23 minutos. La réplica de Brujas llegó 13 minuto después mediante el tanto del defensor ecuatoriano Joel Ordóñez.

Tras la reanudación, el volante estadounidense Johnny Cardoso puso el 2-1 para el equipo del técnico argentino Diego Simeone.

Sorloth estampó su tripleta con goles a los 76 y 87 minutos para asegurar el pase del Atlético a la siguiente ronda.

Newcastle esencialmente había sellado su avance con la victoria 6-1 en el feudo de Qarabag en la ida. Y el cuadro de la Liga Premier se puso 2-0 al frente en los primeros seis minutos de la vuelta con los goles de Sandro Tonali y Joelinton.

Qarabag dio pelea en la segunda parte. El atacante colombiano Camilo Durán descontó antes que Sven Botman pusiera el 3-1. Elvin Jafarguliyev achicó la diferencia una vez para el club de Azerbaiyán.

Bayer Leverkusen salió contento con el 0-0 ante Olympiakos, sabiendo defender su colchón de dos goles en la ida.