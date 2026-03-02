Atléticos lideran en éxito con árbitro robot en MLB
Dodgers y Baltimore registraron los porcentajes más bajos en apelaciones al sistema ABS.
NUEVA YORK (AP) — Los Atléticos registraron el mayor porcentaje de éxito al usar el sistema de árbitro robot para revertir decisiones de bola/strike durante los primeros 10 días de los entrenamientos de primavera, al ganar el 69,2% de las impugnaciones mientras los equipos se aprestan para su debut en la temporada regular el 25 de marzo.
Éxito de los Atléticos y otros equipos en el sistema ABS
San Francisco fue segundo con 66,7%, seguido por Cincinnati, Miami y San Diego con 61,9% cada uno, de acuerdo con las cifras divulgadas el lunes por las Grandes Ligas.
Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, tuvieron el porcentaje más bajo, al ganar el 21,4% de las apelaciones al Sistema Automatizado de Bolas y Strikes. Baltimore registró 25%, los Mets de Nueva York 35,3% y Texas 38,1%.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El porcentaje general de éxito de MLB fue de 51,3%, con un promedio de 2,3 impugnaciones por juego.
Estadísticas de impugnaciones por equipo y reglas del sistema
Los Yankees de Nueva York promediaron la mayor cantidad de impugnaciones, con 3,8 por juego, y ganaron el 52,6%. Minnesota fue segundo con 3,6 (ganó 58,3%), seguido por Boston con 3,2 (55,2%) y Colorado (55,6%) y San Francisco con 3,0.
Baltimore promedió la menor cantidad de impugnaciones, con 1,2. Los Dodgers tuvieron 1,4 y Detroit 1,5 (46,7%).
MLB experimentó con el ABS durante los entrenamientos de primavera del año pasado y los equipos ganaron el 52,2% de sus impugnaciones de bola/strike (617 de 1.182). MLB comenzó a hacer pruebas en las ligas menores en 2019.
Cada equipo tiene la posibilidad de impugnar dos decisiones por juego. Un equipo conserva su impugnación si tiene éxito, de forma similar a las reglas para los equipos de Grandes Ligas con las revisiones de video, que se usaron por primera vez para decisiones de jonrones en agosto de 2008 y se ampliaron de manera generalizada a muchas decisiones para la temporada 2014.
Un equipo que se quedara sin impugnaciones en un juego empatado después de nueve entradas recibiría una impugnación adicional en cada entrada extra.
no te pierdas estas noticias
Atléticos lideran en éxito con árbitro robot en MLB
AP
Dodgers y Baltimore registraron los porcentajes más bajos en apelaciones al sistema ABS.
FIA prioriza seguridad en carreras de Oriente Medio: Ben Sulayem
AP
La organización sigue de cerca la situación para decidir sobre eventos en Bahréin y Arabia Saudí.
Fiorentina pierde 3-0 ante Udinese en Serie A
AP
Pisa sigue en zona de descenso tras perder contra Bologna con gol de Jens Odgaard.