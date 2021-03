AUDIO: Médico advirtió a Maradona que podría morir por las pastillas y el alcohol

Sigue la polémica en torno a la muerte de Diego Armando Maradona, después de que se dieran a conocer nuevos audios en el que el médico de cabecera del "Pelusa", Leopoldo Luque, sostuvo una conversación con Jony Espósito, sobrino del "Diez".

En la misma Luque habló acerca de los excesos cometidos por el astro argentino "Él (Maradona) sabe que hay un cuartito lleno de alcohol. No es Boludo. O son las pastillas o es el alcohol, pero no se puede así", dijo Espósito en la conversación que difundió Telefe Noticias.

La contestación de Luque era que deberían de tener mucho cuidado con lo hecho por Maradona porque podría perder la vida. "Entiendo, pero hay que tratar de administrárselo y de última que no tome las pastillas porque se va a pasar de rosca y más si está todo el día ahí. En serio, se puede morir", afirmó Luque. "Puede hacer un paro cardiorespiratorio. Se pasa un poco y no hay vuelta atrás", agregó el galeno.

Luque ya le había advertido a Maradona que tenía que cuidarse porque una combinación de pastillas para dormir y alcohol podría ser fatal para él. "Yo le dije: 'Mira Diego, te vas a morir'. Así le dije: 'Te vas a morir de un pario cardiorespiratorio porque tomas pastillas para dormir y alcohol. Y me dijo: 'Tordo, te la voy a hacer corta. Toda mi vida me sacrifiqué, déjame tranquilo", enfatizó Luque.

"El Pelusa" murió el pasado 25 de noviembre de 2020. En el reporte médico se dio a conocer que perdió la vida por una insuficiencia cardíaca aguda, congestiva y crónica, que le generó un edema agudo de pulmón.