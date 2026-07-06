Australia respalda a Tony Popovic
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México.- La Federación de Futbol de Australia ratificó al DT Tony Popovic pese a la eliminación de los "Socceroos" por penales ante Egipto en dieciseisavos de final del Mundial 2026, mientras que su colega francés Hervé Renard se despidió de la selección de Túnez tras haberla dirigido sólo por dos partidos luego de haber reemplazado a Sabri Lamouchi.
Popovic, de 53 años, había sido cuestionado por la prensa australiana por su decisión de incluir al arquero Mathew Ryan por Patrick Beach especialmente para la definición por penales tras el empate 1-1 contra Egipto. Paradójicamente, Ryan no pudo atajar ningún remate de los egipcios, mientras que Popovic también fue señalado por incluir en la lista de pateadores al juvenil Lucas Herrington, de 18 años y quien malogró su intento.
"Cada aficionado tendrá su propia opinión sobre lo que se podría haber hecho mejor, pero Popovic y su equipo siempre están en la mejor posición para evaluar las necesidades", afirmó Martin Kugeler, director ejecutivo de Football Australia. "En retrospectiva, todos sabemos que las cosas no salieron como esperábamos, pero para nosotros, el entrenador merece nuestra absoluta confianza y es la persona idónea para continuar en el cargo", agregó Kugeler.
Popovic, que asumió en 2024, llevó a Australia a su sexta Copa del Mundo consecutiva y, antes del torneo, extendió su contrato hasta la Copa Asiática de 2027, que se celebrará en Arabia Saudita en enero del año próximo.
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