Casa Blanca pide a FIFA revisar tarjeta roja a Balogun
La revocación de la tarjeta roja a Balogun fue celebrada públicamente por Donald Trump.
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SEATTLE (AP) — La Casa Blanca llamó a la FIFA para pedirle a Gianni Infantino que revisara la tarjeta roja del jugador estadounidense Folarin Balogun, según una persona enterada de la comunicación, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para comentar públicamente sobre el asunto.
Acciones oficiales para la revisión de la tarjeta roja
La persona no tenía detalles para compartir sobre quién específicamente hizo la llamada y cuándo.
Reacciones tras la revocación de la tarjeta roja
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Trump celebró la revocación de la tarjeta roja y de la suspensión consiguiente poco después de que se anunció, al publicar en su red social "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!".
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