logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Celebran éxitos!

Fotogalería

¡Celebran éxitos!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Casa Blanca pide a FIFA revisar tarjeta roja a Balogun

La revocación de la tarjeta roja a Balogun fue celebrada públicamente por Donald Trump.

Por AP

Julio 05, 2026 09:06 p.m.
A
Casa Blanca pide a FIFA revisar tarjeta roja a Balogun
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SEATTLE (AP) — La Casa Blanca llamó a la FIFA para pedirle a Gianni Infantino que revisara la tarjeta roja del jugador estadounidense Folarin Balogun, según una persona enterada de la comunicación, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para comentar públicamente sobre el asunto.

      Acciones oficiales para la revisión de la tarjeta roja

      La persona no tenía detalles para compartir sobre quién específicamente hizo la llamada y cuándo.

      Reacciones tras la revocación de la tarjeta roja

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Trump celebró la revocación de la tarjeta roja y de la suspensión consiguiente poco después de que se anunció, al publicar en su red social "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Casa Blanca pide a FIFA revisar tarjeta roja a Balogun
      Casa Blanca pide a FIFA revisar tarjeta roja a Balogun

      Casa Blanca pide a FIFA revisar tarjeta roja a Balogun

      SLP

      AP

      La revocación de la tarjeta roja a Balogun fue celebrada públicamente por Donald Trump.

      Naomi Osaka avanza a cuartos en Wimbledon tras vencer a Sabalenka
      Naomi Osaka avanza a cuartos en Wimbledon tras vencer a Sabalenka

      Naomi Osaka avanza a cuartos en Wimbledon tras vencer a Sabalenka

      SLP

      PULSO

      Karolina Muchova eliminó a la campeona defensora Barbora Krejcikova y sigue en carrera en Wimbledon.

      Christian Horner vuelve al paddock en Gran Premio Gran Bretaña
      Christian Horner vuelve al paddock en Gran Premio Gran Bretaña

      Christian Horner vuelve al paddock en Gran Premio Gran Bretaña

      SLP

      AP

      Investigaciones previas descartaron acusaciones de conducta indebida contra Horner en 2024.

      Charles Leclerc gana Gran Premio Gran Bretaña tras carrera caótica
      Charles Leclerc gana Gran Premio Gran Bretaña tras carrera caótica

      Charles Leclerc gana Gran Premio Gran Bretaña tras carrera caótica

      SLP

      AP

      Antonelli terminó noveno y luego penalizado, perdiendo posiciones tras ignorar órdenes de retirar el auto.