¡Celebran éxitos!

Los amigos que finalizaron sus estudios de bachillerato, festejaron en una noche de glamour y gran alegría.

Ahí, seres queridos y amigos, quienes les felicitaron por su esfuerzo, compromiso, disciplina y perseverancia.

Integran la generación 2023-2026, de la Prepa Anáhuac.

Les expresaron a sus papás, su agradecimiento por el apoyo en esta etapa de sus vidas.

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Con el optimismo y energía que poseen, ahora, van por nuevos proyectos en su vida; iniciarán sus estudios de carreras profesionales.