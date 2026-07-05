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¡Celebran éxitos!

GENERACIÓN DE LA PREPA ANÁHUAC

Por Maru Bustos PULSO

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Los amigos que finalizaron sus estudios de bachillerato, festejaron en una noche de glamour y gran alegría.

Ahí, seres queridos y amigos, quienes les felicitaron por su esfuerzo, compromiso, disciplina y perseverancia.

Integran la generación 2023-2026, de la Prepa Anáhuac.

Les expresaron a sus papás, su agradecimiento por el apoyo en esta etapa de sus vidas.

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Con el optimismo y energía que poseen, ahora, van por nuevos proyectos en su vida; iniciarán sus estudios de carreras profesionales.

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