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México recibe a Inglaterra en octavos de final con lluvia y seguridad reforzada

Se implementan medidas de seguridad tras muertes en celebraciones por victoria de México sobre Ecuador.

Por AP

Julio 05, 2026 09:24 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A falta de horas para el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo, centenares de hinchas empezaban a llegar el domingo al estadio Azteca, bajo los nubarrones, lluvia y truenos que amenazaban con hacer válidos los pronósticos de condiciones meteorológicas muy adversas.

      Condiciones meteorológicas y pronóstico para el partido

      La capital mexicana amaneció con lloviznas y el cielo nublado y, a lo largo de la jornada, las condiciones podrían empeorar ante la posibilidad de fuertes lluvias y tormentas eléctricas para la tarde, por lo que el compromiso podría demorarse, tal y como sucedió con la cita ante Ecuador, que se retrasó una hora.

      "Esta tarde en la Ciudad de México se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado y condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo", advirtió la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital mexicana.

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      Pocas horas antes del silbatazo inicial, el Azteca se veía envuelto en una capa de neblina, mientras que los truenos anunciaban la inminente llegada de los aguaceros, habituales en el país durante el verano septentrional, entre junio y septiembre. A tres horas del comienzo del encuentro, se desató una lluvia torrencial.

      Medidas de seguridad y contexto tras incidentes previos

      Previo a la cita, las autoridades igualmente han reforzado la seguridad tanto en el perímetro del estadio como en diversos puntos de la ciudad donde se prevén grandes aglomeraciones para acompañar el encuentro, como el icónico Paseo de la Reforma. La medida se produce después de que las estampidas humanas empañaron los festejos por la victoria del Tri sobre Ecuador el pasado martes, cuando al menos cuatro personas murieron en las masivas celebraciones.

      El partido entre México e Inglaterra está previsto para iniciar a las 18.00 hora local (medianoche GMT) en una pelea por un boleto directo a los cuartos de final. El vencedor del duelo se medirá en la próxima ronda al ganador entre Brasil y Noruega.

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