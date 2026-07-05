SSPC pide no saturar el 911 con llamadas falsas durante vacaciones
La dependencia exhortó a evitar llamadas falsas o de broma para no retrasar la atención de emergencias reales.
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La dependencia llamó a utilizar la línea de emergencias solo para hechos reales, ante el aumento de viajes, tránsito carretero y actividades recreativas.
Ante el incremento de movilidad por el periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado pidió a la población hacer uso responsable del número de emergencias 911 y evitar llamadas falsas o de broma.
La dependencia señaló que durante esta temporada aumentan los viajes familiares, el tránsito en carreteras y las actividades recreativas, por lo que la línea debe mantenerse disponible para atender emergencias reales.
La SSPC recordó que el 911 permite canalizar reportes a corporaciones de seguridad, cuerpos de rescate y servicios médicos, por lo que su uso indebido puede retrasar la atención de personas que sí enfrentan una situación de riesgo.
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También recomendó que, al realizar una llamada de emergencia, las personas conserven la calma, proporcionen con precisión la ubicación del incidente, expliquen con claridad lo ocurrido y respondan las preguntas del operador.
La institución exhortó además a madres, padres de familia y tutores a orientar a niñas, niños y adolescentes sobre el uso correcto del sistema, a fin de evitar llamadas de juego y fomentar una cultura de prevención y responsabilidad.
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