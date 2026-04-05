Australianos se llevan el dobles del San Luis Open 2026

Los australianos Jake Delaney y Tristan Schoolkate se proclamaron campeones de la modalidad de dobles en el Banorte San Luis Open 2026, tras imponerse en dos sets a la dupla integrada por el mexicano Rodrigo Pacheco y el argentino Facundo Mena.

La final, correspondiente a la edición 37 del torneo, se disputó la noche del sábado en el estadio "Juan Arredondo", donde los australianos se llevaron la victoria por parciales de 6-4 y 7-6, este último definido en tie break por 7-2. El encuentro tuvo una duración de una hora con 15 minutos.

Pacheco y Mena partían como favoritos al ser terceros en la siembra; sin embargo, mostraron una baja en su nivel, en parte por el desgaste físico del mexicano, quien minutos antes había disputado un exigente partido de semifinales en singles.

Delaney y Schoolkate aprovecharon esa condición y, sin la presión del favoritismo, dominaron con un alto porcentaje de efectividad en su primer servicio (85%). Aunque el duelo fue cerrado en estadísticas, los dos mini quiebres en el tie break resultaron determinantes para inclinar la balanza.

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Los campeones obtuvieron un premio de 4 mil 980 dólares y 75 puntos ATP, mientras que los finalistas se llevaron 2 mil 880 dólares y 50 unidades.

Tras el partido, se realizó la ceremonia de premiación con la presencia de autoridades del ATP Challenger Tour, así como del comité organizador y del Club Deportivo Potosino.

Por su parte, Rodrigo Pacheco, actual mejor mexicano en el ranking ATP, calificó su participación como positiva, luego de alcanzar las semifinales en singles y la final en dobles. El tenista yucateco señaló que, pese al resultado, la semana le permitió medir su nivel y aseguró que buscará regresar más fuerte en futuras ediciones del torneo.