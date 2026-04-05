Maratones de series que no podrás dejar de ver

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Las

no siempre implican salir de la ciudad. A veces, el plan más efectivo es

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

y dejar que una historia se apodere de la rutina. Hay series diseñadas para verse sin pausa, de esas que convierten un "sólo un capítulo más" en unAquí tres opciones depara perder la noción del tiempo durante estos días de descanso.El primer maratón arranca en un despacho dedonde las reglas importan... hasta que alguien decide romperlas." o "La Ley de los Audaces" construye su tensión a partir de unque atraviesa toda la serie, un joven conejerce como abogado sin haber pisado la facultad de derecho, mientras su mentor se convierte en cómplice de una mentira que crece episodio a episodio.Más allá de los casos legales, la serie se sostiene en las, lasy elde competir en un entorno donde ganar lo es todo.Ideal para quienes buscanque te harán amarlos y reír con ellosDisponible:Si lo tuyo es la, "" ofrece una experiencia distinta, cada episodio cubre unadentro de unen un. El resultado es una, casi en tiempo real, donde cada decisión médica puede cambiar el destino de un paciente.La serie no solo se centra en los casos clínicos, sino en ely emocional del personal médico. Entre la falta de recursos, lay los, else convierte en un espacio donde la vocación choca con la realidad.Es un maratón que atrapa por suy por lapermanente: no hay pausas, no hay capítulos de relleno, solo una cadena deque se acumulan hasta el límite.Disponible en:Para quienes prefieren historias más breves pero intensas, "" funciona como un. No sigue una sola trama: cada episodio presenta un, con estilos dey narrativas completamente diferentes.Desdehasta relatos íntimos sobre, la serie explora los límites de laen formatos cortos. Esa estructura permite ver varios episodios seguidos sin saturarse, pero también invita a detenerse en cada historia y sus implicaciones.Disponible en: