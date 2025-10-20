Azulejos de Toronto se clasifican a la Serie Mundial
El jonrón de George Springer lleva a los Azulejos a la Serie Mundial por primera vez desde 1993
TORONTO (AP) — George Springer puso a Toronto por delante con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y los Azulejos avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993 al vencer 4-3 a los Marineros de Seattle en el séptimo y decisivo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes por la noche.
Fue el primer jonrón de ventaja en la historia del juego decisivo cuando un equipo estaba en desventaja por múltiples carreras en la séptima entrada o más tarde.
Los Azulejos recibirán a Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego el viernes por la noche cuando la Serie Mundial llegue a Canadá por tercera vez. Los Dodgers, campeones defensores, barrieron a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
no te pierdas estas noticias
Azulejos de Toronto se clasifican a la Serie Mundial
AP
El jonrón de George Springer lleva a los Azulejos a la Serie Mundial por primera vez desde 1993
Charlyn Corral Rompe Récord de Goles en la Liga MX Femenil
El Universal
El impacto de Charlyn Corral en el fútbol femenil mexicano se consolida con su nuevo récord de goles.
Luka Doncic se une a los Lakers para enfrentar a Stephen Curry
AP
Descubre cómo Luka Doncic se adapta a su nueva vida en Los Ángeles con los Lakers y su compromiso con el equipo en la temporada.