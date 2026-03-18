BARCELONA (AP) — El Barcelona marcó siete goles y el Liverpool reanimó su temporada con cuatro tantos el miércoles para transformar partidos ajustados de la Liga de Campeones en amplias victorias que los enviaron a los cuartos de final.

Barcelona arrolla a Newcastle con siete goles en Champions

El Atlético de Madrid sobrevivió a una trepidante reacción del Tottenham para dejar a España 3, Inglaterra 0 en los cruces de octavos de final de esta semana.

El Bayern Múnich lo tuvo más fácil que nadie: apartó al Atalanta con un 4-1 el miércoles y un 10-2 en el global, para conseguir un duelo estelar de cuartos de final contra el Real Madrid.

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Otra avalancha de goles en la Liga de Campeones se desató cuando el Barcelona destrozó al Newcastle en la segunda parte de un vibrante 7-2, después de que ambos equipos se enfrentaran de tú a tú antes del descanso.

Raphinha y Robert Lewandowski firmaron sendos dobletes, mientras que Fermín López culminó una excelente jugada fluida para un Barcelona que fue arrollador en la segunda mitad después de un trámite parejo antes del descanso.

Con la eliminatoria igualada 1-1 tras el partido de ida en Newcastle, el Barça se puso por delante dos veces en los primeros 20 minutos y, en ambas ocasiones, Newcastle igualó poco después con goles poco habituales de Anthony Elanga. El extremo sueco no había anotado en sus 35 partidos anteriores esta temporada en la Liga Premier o la Liga de Campeones, pero marcó dos veces en un lapso de 13 minutos en el Camp Nou.

Liverpool remonta y gana 4-0 a Galatasaray en Anfield

El rumbo del encuentro cambió cuando Lamine Yamal convirtió un penal en la última jugada de la primera parte para darle a Barcelona una ventaja 3-2 que ya no volvería a ceder. La semana pasada, el penal de Yamal, de 18 años, en la agonía del tiempo añadido, le negó a Newcastle una victoria en el partido de ida.

"Hicimos el 3-2 y, al descanso, le dije a los jugadores que estábamos jugando todo el rato hacia arriba", analizó Hansi Flic, el técnico del Barça. "Les he dicho que había que apretarlos, y luego controlar el balón y ser profundos cuando pudiésemos. Y salió bien".

La Liga volvió a imponerse a la Premier un día después de que Real Madrid ganara 2-1 en Manchester City para completar un marcador global de 5-1. En Madrid, el triplete del capitán Federico Valverde en la primera parte había apartado de un manotazo a Man City.

Liverpool terminó imponiéndose 4-0 al Galatasaray en Anfield, remontando una derrota por un gol en Estambul, pese a que Mohamed Salah falló un penal en el tiempo añadido de la primera parte cuando el marcador era 1-0.

Aun así, Salah fue clave en la gran segunda mitad de Liverpool con dos asistencias y luego un gol, en una actuación que podría relanzar una temporada irregular para los campeones actuales de la Liga Premier y aliviar la creciente presión sobre el entrenador Arne Slot.

El Tottenham mostró verdadero carácter tras la bochornosa derrota 5-2 en Madrid la semana pasada, pero el Atlético resistió el miércoles en el partido de vuelta, pese a que los ingleses igualaron el marcador en dos ocasiones. El Tottenham ganó 3-2 el encuentro con un penal tardío de Xavi Simón.

Tottenham y Newcastle se unieron al Manchester City, eliminado el martes por el Real Madrid con un 5-1 en el global, como equipos de la Liga Premier que quedaron fuera a manos de sus rivales de La Liga.

Inglaterra llegó a esta edición con un récord de seis equipos y todos alcanzaron los octavos de final, pero solo Arsenal y Liverpool avanzaron. Chelsea quedó eliminado el martes por el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, que ahora enfrentará al Liverpool.

En Múnich, el talismán del Bayern, Harry Kane marcó dos goles contra el Atalanta para poner fin al desafío de Italia en esta edición de la Liga de Campeones.

Goles a raudales para Barcelona

El Barça está anotando al por mayor en el renovado Camp Nou este año. Llevan ocho partidos en casa en la Champions, La Liga o la Copa del Rey y los azulgranas han ganado los ocho, con al menos tres goles cada vez.

Los siete contra Newcastle representan la máxima cifra hasta ahora por parte del equipo de Flick. Todo comenzó con el disparo de Raphinha en el sexto minuto, culminando una jugada en la que dos defensores de Newcastle resbalaron y cayeron al césped— y luego, a los 18, el juvenil Marc Bernal encontró espacio solo frente al arco.

Tras el descanso, López no perdonó al aparecer en soledad frente al arco tras una jugada de Gerard Martín y Raphinha.

Lewandowski anotó con un cabezazo y luego con un disparo potente. Raphinha firmó su segundo, y el séptimo azulgrana, a los 72, cuando un defensor de Newcastle jugó mal el balón al cruzarlo por el área chica.