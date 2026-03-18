Israel abatió ministro inteligencia Irán en ataque nocturno

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel abatió el miércoles al ministro de Inteligencia de Irán como parte de su campaña contra la cúpula de la República Islámica y presuntamente atacó un yacimiento de gas natural frente a las costas iraníes, mientras la guerra aumentaba la presión sobre el sustento económico de la región: la energía.

Israel abatió ministro inteligencia Irán y atacó yacimiento gas

Irán condenó el ataque contra su enorme yacimiento de gas natural Pars Sur, mientras que el presidente iraní Masoud Pezeshkian advirtió de "consecuencias incontrolables" que "podrían envolver al mundo entero".

Irán mantuvo sus ataques contra instalaciones energéticas de sus vecinos del Golfo Pérsico —incluida una importante planta de gas natural en Qatar— mientras continuaba con sus amenazas sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El precio del crudo aumentó otro 5% a más de 108 dólares por barril en los mercados internacionales, elevando el precio de la gasolina y otros bienes. El precio de la mezcla Brent, de referencia internacional, ha subido cerca de un 50% desde el inicio de la guerra.

Mientras el gobierno de Estados Unidos busca la manera de impulsar los suministros de petróleo y bajar los precios, el Departamento del Tesoro flexibilizó el miércoles las sanciones sobre Venezuela, anunciando que permitirá que empresas estadounidenses hagan negocios con paraestatal petrolera de la nación sudamericana.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, prometió que se esperan "grandes sorpresas" después de que el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, fue abatido en un ataque nocturno. Un día antes, Israel mató al principal funcionario de seguridad iraní Alí Larijani y al jefe de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria, el general Gholam Reza Soleimani.

Respuesta iraní con misiles y muertes en Cisjordania

Irán respondió el miércoles con una oleada de misiles contra Israel que causaron la muerte de dos personas cerca de Tel Aviv. Teherán también atacó la vasta Provincia Oriental de Arabia Saudí, donde se encuentran muchos de sus yacimientos petrolíferos, así como instalaciones en Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos.

Israel notificó a Estados Unidos de sus planes de atacar el enorme yacimiento marino de gas natural Pars Sur, pero no participó en la operación, indicó una persona al tanto de la situación. La persona, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a comentar públicamente el tema, no detalló si el gobierno del presidente Donald Trump estuvo de acuerdo con la decisión israelí de atacar el yacimiento de gas —parte del mayor recurso de este tipo en el mundo y un pilar de los suministros energéticos de Irán.

Primeras muertes en Cisjordania durante la guerra con Irán

La Media Luna Roja Palestina informó que al menos cuatro personas murieron el miércoles en la localidad de Beit Awa, en la Cisjordania ocupada, después de que Irán disparó misiles hacia Israel. Al menos otras seis personas resultaron heridas.

De momento se desconoce si las muertes se debieron a un impacto directo o a los restos de un proyectil interceptado. Se trata de los primeros decesos en la Cisjordania ocupada durante la guerra con Irán , aunque ya se habían registrado daños en viviendas y negocios por la caída de restos de misiles interceptados.

Irán mantiene sus ataques contra instalaciones petroleras

Irán ha estado atacando la infraestructura energética y bases militares en las naciones vecinas del Golfo Pérsico como parte de su estrategia para elevar los precios del petróleo y presionar a Estados Unidos e Israel para que pongan fin a su campaña militar.

QatarEnergy publicó en la red social X que un misil impactó su enorme instalación de gas natural licuado de Ras Laffan, provocando un incendio que causó daños "extensos". La empresa ya había detenido suspendido su producción en el lugar debido a los ataques iraníes.

Desde que comenzó el conflicto , un pequeño número de barcos ha logrado pasar por el estrecho de Ormuz, que conduce del golfo Pérsico al océano abierto —algunos de ellos iraníes, pero también embarcaciones de India, Turquía y otros lugares. Irán insiste en que la vía fluvial permanece abierta, pero no para Estados Unidos o sus aliados.

Trump, ha expresado una creciente frustración porque ningún aliado se ha ofrecido a ayudar a abrir el estrecho, publicando en redes sociales: "¡No necesitamos la ayuda de nadie!".

El ministro de las Fuerzas Armadas de Reino Unido, Al Carns, dijo que cualquier reapertura del estrecho es complicado debido a la amenaza de minas, lanchas de ataque y drones.

Irak, que suspendió las operaciones en su principal terminal petrolera en el golfo Pérsico la semana pasada, dijo el miércoles que había alcanzado un acuerdo con la administración kurda autónoma del norte del país para comenzar a exportar 250.000 barriles de crudo por día a través de un oleoducto hacia un puerto en Turquía.

Arabia Saudí también evita ya el estrecho de Ormuz enviando parte de su petróleo por oleoducto a través del país para ser embarcado desde un puerto del mar Rojo.

Irán lanza misiles de múltiples ojivas contra Israel

En respuesta a la muerte de Larijani, la Guardia Revolucionaria informó el miércoles que había atacado el centro de Israel con misiles de múltiples ojivas que tienen mayores probabilidades de evadir los sistemas de defensa. Imágenes grabadas por The Associated Press mostraron al menos un misil liberando municiones de racimo sobre Israel.

Larijani fue asesor principal del fallecido líder supremo Alí Jamenei en materia de estrategia en las conversaciones nucleares con el gobierno de Trump. El funcionario fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en enero por su papel en la "coordinación" de la violenta represión de manifestantes a nivel nacional. El general Soleimani también fue sancionado por Estados Unidos y otras naciones por su papel en la represión de la disidencia durante años.

El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, expresó sus condolencias por el asesinato de Larijani, según un comunicado publicado en medios iraníes. "Sin lugar a dudas, el asesinato de una persona así muestra el alcance de su importancia y el odio de los enemigos del Islam hacia él", decía el comunicado.

El nuevo líder supremo iraní no ha aparecido en público desde que su padre fue abatido en los primeros ataque de la guerra, durante los cuales, según informes, también habría resultado herido.

Nuevos ataques en Irán

La agencia noticiosa Mizan, dependiente de la judicatura iraní, reportó que un ataque aéreo alcanzó un complejo de un tribunal en Larestán, en el sur del país, cobrando al menos ocho vidas. Más de 1.300 personas han muerto en Irán desde el inicio del conflicto, según la Media Luna Roja iraní.

Mizan también informó que Irán ejecutó a un hombre acusado de ser un espía para la agencia de inteligencia israelí Mossad. En el reporte se identificó al hombre como Kourosh Keyvani y afirmó que "proporcionó (a Israel) imágenes e información sobre lugares sensibles".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia condenó lo que, aseguró, fue la ejecución en Irán de un ciudadano sueco arrestado el año pasado. No se dispuso de detalles adicionales.

Israel intensifica ataques contra Hezbollah en Líbano

Israel mantuvo una intensa presión con ataques en Líbano que, aseguró, tenían como objetivo a milicianos de Hezbollah, alcanzando varios edificios residenciales en Beirut que causaron la muerte de al menos a una docena de personas.

Israel redujo a escombros un edificio de apartamentos en el centro de Beirut aproximadamente una hora después de emitir un aviso de evacuación —el cuarto ataque dirigido contra el edificio. El ejército israelí sostuvo, sin aportar evidencias, que Hezbollah utilizaba el inmueble para almacenar "millones de dólares destinados a financiar sus actividades".

En total, 10 personas murieron en ataques israelíes en el centro de Beirut, según el Ministerio de Salud de Líbano. Otras dos personas fallecieron en un bombardeo en el valle occidental de Bekaa, indicó la agencia.

Los ataques de Israel han desplazado a más de 1 millón de libaneses —aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno libanés, que reportó la muerte de 968 personas durante el conflicto.

En Israel, 14 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Al menos 13 miembros del ejército de Estados Unidos también han perdido la vida.