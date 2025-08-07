Barcelona despoja temporalmente a Ter Stegen de la capitanía

Barcelona despojó temporalmente el brazalete de capitán al arquero Marc-André Ter Stegen debido a su negativa a firmar un informe médico sobre su lesión de espalda.

El club dijo el jueves que el defensa central uruguayo Ronald Araujo será el capitán del primer equipo hasta nuevo aviso.

"A raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-Andre ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el club, de forma consensuada con la dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol", dijo el Barcelona.

El club había abierto un procedimiento disciplinario contra el arquero alemán el martes después de discrepancias sobre el tiempo de recuperación de la cirugía de espalda baja a la que Ter Stegen se sometió con éxito la semana pasada.

Los azulgranas necesitaban que Ter Stegen firmara el informe de la lesión para poder enviarlo a La Liga española con el fin de liberar espacio en el tope salarial y permitir al club registrar más fácilmente a otros jugadores sin infringir las reglas de juego limpio financiero.

Ter Stegen dijo antes de la cirugía que el tiempo de recuperación sería de aproximadamente tres meses. El club no dio un cronograma oficial para el proceso de recuperación, diciendo solo que la operación fue "satisfactoria" y que "su evolución marcará su disponibilidad".

Dependiendo de la duración del proceso de recuperación, Barcelona podría liberar un porcentaje del salario de Ter Stegen de su tope, haciendo más espacio para agregar a otros jugadores al equipo.

La Liga tiene que evaluar el informe antes de aprobar el tiempo oficial de recuperación.

El Barça fichó a Joan García, portero del Espanyol, en junio. Sus otros arqueros son el polaco Wojciech Szczesny e Iñaki Peña.

Ter Stegen se reunió brevemente con los directivos del Barça esta semana, según medios españoles.

El guardameta de 33 años se perdió casi toda la temporada pasada debido a un tendón roto en su rodilla, y en 2023 se perdió alrededor de dos meses debido a otra operación de espalda. Peña y el Szczesny, de 35 años, defendieron el arco ante la baja de Ter Stegen, la temporada pasada.

Los azulgranas, campeones defensores de La Liga, regresaron el martes a España después de completar una gira de pretemporada en Asia.