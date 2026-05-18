Barcelona gana ante Real Betis

Mientras Robert Lewandowski se despedía emocionado del Camp Nou

Por AP

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
MADRID.- El campeón español Barcelona culminó una temporada perfecta en casa — 19 victorias en 19 partidos de La Liga — con una victoria 3-1 sobre el Real Betis el domingo mientras Robert Lewandowski se despedía emocionado del Camp Nou.

Barcelona anunció el sábado que Lewandowski, de 37 años, se marchaba después de cuatro temporadas.

Dos goles de Raphinha y uno de Joao Cancelo mantuvieron perfecto en casa a Barcelona en la liga española. El club catalán ya había asegurado su segundo título de liga consecutivo hace dos jornadas.

Queda una jornada de partidos

Lewandowski ayudó a Barcelona a ganar tres títulos de liga españoles en cuatro temporadas, incluida esta campaña, y una Copa del Rey, mientras anotaba unos impresionentes 119 goles en 192 apariciones.

Fue una despedida emotiva para el delantero polaco, que después del partido fue lanzado al aire por sus compañeros. También se alinearon y aplaudieron a Lewandowski mientras se dirigía hacia el vestuario.

"Ha sido un honor jugar para este club", dijo Lewandowski. "Hemos disfrutado de algunos grandes momentos en estos cuatro años. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos. Hoy me despido, pero siempre llevaré a Barcelona en mi corazón. Muchas gracias, aficionados. Una vez aficionado del Barsa, siempre aficionado del Barsa".

Pumas avanza a la final Clausura 2026 tras gol de Jordan Carrillo

El gol de Carrillo y la estrategia de Juárez fueron clave para que Pumas accediera a la definición.

Lionel Messi lidera victoria 2-0 de Inter Miami en Nu Stadium

Inter Miami rompió racha sin triunfos en su nuevo estadio con un marcador de 2-0.

América Femenil borda su tercera estrella

Las Águilas remontaron a Rayadas y volvieron a coronarse campeonas de la Liga MX Femenil.

Lille termina tercero y asegura cupo en Liga de Campeones

PSG cerró la temporada con derrota ante Paris FC tras ganar su 14º título francés.