Barcelona recibirá al Eintracht Frankfurt en el Camp Nou renovado

BARCELONA, España (AP) — El próximo partido de la Liga de Campeones de Barcelona en casa será en el renovado estadio Camp Nou con capacidad parcial.

El club anunció el miércoles que recibirá al Eintracht Frankfurt en el recinto el 9 de diciembre en la fase de liga de la competición europea. Se espera que estén disponibles unas 45.000 entradas.

Barcelona dijo que la UEFA aceptó la solicitud del equipo para regresar al Camp Nou, "considerando que se han cumplido todos los requisitos necesarios". El club necesitaba una exención del organismo rector del fútbol europeo, ya que las regulaciones establecen que los equipos deben usar el mismo estadio para los cuatro partidos en casa en la fase de liga.

"Barcelona se complace en poder competir nuevamente en su estadio y continuar avanzando en el proyecto de transformación integral del nuevo Spotify Camp Nou", afirmó el club.

Barcelona anunció el lunes que su partido de la liga española contra el Athletic Bilbao, el sábado, será el primero en el Camp Nou desde que comenzó a mejorar el estadio en junio de 2023 para expandir la capacidad del mayor recinto de fútbol de Europa de 99.000 a 105.000. Solo se permitirán 45.401 aficionados contra el Athletic.

Más de 20.000 aficionados pagaron para ver al equipo practicar en el Camp Nou el 7 de noviembre.

El club, altamente endeudado, aseguró 1.450 millones de euros (entonces 1.600 millones de dólares) de múltiples inversores para llevar a cabo el proyecto.

Barcelona había planeado originalmente volver a jugar en el recinto tan pronto como en noviembre de 2024 para coincidir con el 125 aniversario del club. El equipo ha jugado en el Estadio Olímpico de 55.000 asientos, de propiedad municipal, desde el inicio de la temporada 2023-24.

Otro retraso este verano llevó al club a apresurarse para celebrar un partido de la liga española en el estadio de 6.000 asientos ubicado en sus campos de entrenamiento en las afueras de la ciudad en septiembre.