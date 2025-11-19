Alerta en Reino Unido por presencia del barco espía Yantar

LONDRES (AP) — Reino Unido advirtió el miércoles a Rusia que estaba preparado para enfrentar cualquier incursión en su territorio después de que se detectara al barco espía Yantar en el límite de las aguas territoriales británicas al norte de Escocia.

El secretario británico de Defensa, John Healey, afirmó que el buque ruso apuntó con láseres a los pilotos de aviones de vigilancia que monitoreaban su actividad.

"Mi mensaje para Rusia y para Putin es este: Os vemos. Sabemos lo que están haciendo. Y si el Yantar viaja hacia el sur esta semana, estamos preparados", afirmó Healey durante un discurso en Londres.

La embajada rusa, en un comunicado, acusó al gobierno británico de ser "rusofóbico" y de "fomentar la histeria militarista", añadiendo que Moscú no tiene interés en socavar la seguridad del Reino Unido.

Healey emitió la advertencia mientras defendía un aumento en el gasto de defensa una semana antes de que el gobierno publique su nuevo presupuesto. Aunque el primer ministro Keir Starmer ha prometido grandes aumentos en el gasto militar ante las amenazas de Rusia, China e Irán, el gobierno enfrenta decisiones difíciles mientras considera aumentos de impuestos y recortes de gastos para cerrar un déficit de varios miles de millones de libras en sus finanzas.

Healey, quien visitará una fábrica de drones el miércoles por la tarde, anunció planes para construir al menos seis nuevas fábricas de municiones en sitios desde Escocia hasta Gales. El gobierno se comprometió en junio a destinar 1.500 millones de libras (2.000 millones de dólares) para construir las plantas, que según dice crearán al menos 1.000 empleos, impulsarán el crecimiento económico y asegurarán que el ejército tenga un suministro constante de explosivos, propulsores y pirotecnia.

Funcionarios británicos dijeron que el Yantar forma parte de la Armada del Kremlin y está diseñado para realizar labores de vigilancia en tiempos de paz y de sabotaje durante tiempos de guerra. Por este motivo, Londres y sus aliados monitorean su actividad y trabajan para impedir sus operaciones cada vez que se acerca a aguas territoriales británicas.

"Forma parte de una flota rusa diseñada para poner en riesgo nuestra infraestructura submarina y la de nuestros aliados", apuntó Healey, en referencia a los ataques a oleoductos y cables submarinos registrados en el mar Báltico a principios de año.

Esta no es la primera vez que el Yantar pone a prueba las defensas británicas, según Healey. Después de una advertencia el año pasado, la embarcación dejó las aguas territoriales del Reino Unido rumbo al Mediterráneo. Cuando en enero navegó por el canal de la Mancha, fue seguido por la HMS Somerset, una fragata que patrulla en las aguas que rodean al país.

Healey describió las actividades del Yantar durante un discurso en el que dijo que el Reino Unido debe adaptarse a una "nueva era de poder duro".

Citó el conflicto en el Medio Oriente, los problemas entre India y Pakistán y el espionaje chino contra instituciones británicas, así como la guerra en Ucrania.

Gran Bretaña se comprometió en junio a aumentar el gasto en defensa al 5% del producto interno bruto para 2035, en línea con la mayoría de las otras naciones de la OTAN. El compromiso incluye un 3.5% del PIB en gasto de defensa básico, con otro 1,5% en proyectos de infraestructura diseñados para apoyar la defensa de la nación. Gran Bretaña gastó alrededor del 2,3% del PIB en defensa el año pasado.

"Este es un nuevo tipo de amenaza. Exige nuevos tipos de defensa, de poder duro, aliados fuertes y diplomacia segura", indicó. "Y a medida que la amenaza crece, Reino Unido debe prepararse, y lo estamos haciendo".