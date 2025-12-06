Barcelona remonta y vence al Real Betis con tripleta de Ferran Torres

BARCELONA (AP) — Ferran Torres anotó una tripleta, Lamine Yamal convirtió un penal y Roony Bardghji brilló en una inusual oportunidad como titular para que el Barcelona remontara para vencer el sábado 5-3 al Real Betis.

La goleada del Barcelona al Betis, que ocupa el quinto lugar, en Sevilla aumentó su ventaja a cuatro puntos sobre el Real Madrid antes de que domingo reciba al Celta de Vigo.

Torres ha pasado de ser un jugador de banquillo a convertirse en el delantero más utilizado por Hansi Flick. El delantero español ha sido titular más veces que Robert Lewandowski, quien a sus 37 años está viendo reducido su tiempo de juego.

Torres lidera al Barcelona con 13 goles en todas las competiciones. Tiene 11 en La Liga en 15 jornadas, superando sus diez de toda la temporada pasada. Solo Kylian Mbappé del Real Madrid, con 16, tiene más goles en la liga doméstica en esta campaña.

Fue el cuarto hat-trick en la carrera de Torres, quien también anotó tres goles ante el Betis en una victoria 4-2 el año pasado.

Bardghji impresionó en su tercera titularidad desde que el extremo sueco de 20 años se unió al Barcelona desde Copenhague en el verano. Su regate fue eléctrico, y proporcionó un centro para que Torres anotara el gol de la ventaja antes de que él mismo hiciera el 3-1 con un potente disparo desde dentro del área.

Lewandowski y Raphinha se quedaron en el banquillo. Eso dejará a ambos descansados para cuando el Barcelona reciba al Eintracht Frankfurt el martes en la Liga de Campeones.

Anthony adelantó al Betis en el sexto minuto en el Estadio Benito Villamarín. Pero el Barcelona respondió de inmediato a través de Torres.

Torres se deslizó detrás de la línea defensiva para empujar un pase de Jules Koundé.

Torres anotó de nuevo dos minutos después cuando voleó acrobáticamente un centro de Bardghji entre las piernas del portero Álvaro Vallés. Después de que Bardghji anotara en el 31 para el 3-uno, Torres completó su triplete en el 40 cuando su disparo desde fuera del área se desvió en un defensor y descolocó a Vallés.

Yamal en el interior

El partido presentó una novedad táctica para el Barcelona: Yamal pasó la mayor parte del encuentro jugando en un rol de mediocampista creativo interior en lugar de en el extremo derecho.

Yamal se mantuvo en sintonía con sus compañeros, participando en la jugada de pases que llevó al primer gol de Torres. Convirtió el penal al 59 para el quinto del Barcelona después de que un disparo de Marcus Rashford golpeara el brazo levantado de Marc Bartra.

El Betis alivió el dolor con goles tardíos de Diego Llorente y el penal de Cucho Hernández después de que Koundé cometiera falta a Abde en el área.

Rashford tuvo una oportunidad de oro para hacer el sexto para el Barcelona en un contragolpe en solitario, pero arrastró su disparo desviado con solo Vallés por vencer.

El Betis de Manuel Pellegrini llegaba en un gran momento tras vencer a su feroz rival de ciudad, Sevilla, en la ronda anterior y estaba invicto en ocho partidos en total. El Espanyol podría superar el domingo al Betis si consigue un empate con el Rayo Vallecano.

Fermín López regresó como suplente en la segunda mitad después de que el mediocampista del Barcelona se perdiera dos partidos por una lesión en la pierna.

Villarreal justo detrás

Tajon Buchanan y Georges Mikautadze anotaron para ayudar al Villarreal a vencer 2-0 al Getafe y mantenerse en el tercer lugar, a un punto del Madrid.

El Alavés sorprendió a la Real Sociedad 1-0 en un derbi regional del País Vasco.