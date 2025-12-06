Remiten a individuo que baleó a repartidor

El sujeto que baleó a un repartidor de comida por plataforma, detenido por la Policía Municipal la tarde del jueves, ya fue remitido ante la Fiscalía General del Estado para que responda por los delitos a que se hizo acreedor luego de que le disparó a la víctima.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Juan Antonio Villa, aclaró que no se trató de un asalto como se informó en un principio, sino que la agresión derivó de una discusión por la entrega de comida.

El reporte inicial se recibió a través del Comité Ciudadano de Seguridad, que alertó sobre una posible riña con una persona lesionada en la intersección de la calle Avanzada y avenida Santos Degollado. De inmediato, agentes municipales acudieron al auxilio.

Al arribar al lugar, testigos informaron que un hombre de 33 años había sido lesionado por impactos de arma de fuego luego de una discusión con otro sujeto que viajaba en un Ford Figo.

Señalaron, además, que el lesionado se encontraba realizando una entrega cuando ocurrió la agresión y que el presunto responsable huyó en dicho vehículo.

En seguimiento a la flagrancia del delito, los agentes municipales implementaron un dispositivo de búsqueda que permitió ubicar al implicado en calles del cuadrante norte, donde fue asegurado y se le decomisó un arma de fuego tipo escuadra.

El señalado, identificado como Marlon “N” de 20 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por los probables delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y portación de arma de fuego.

Por su parte, el titular de la SSPC Municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez informó que elementos de la corporación acudieron como primeros respondientes y se trabajó de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado para realizar la puesta a disposición del presunto agresor durante la madrugada.

Precisó que el hecho no se trató de un asalto, sino de una discusión derivada de una entrega de comida y puntualizó que este tipo de situaciones no son frecuentes.

Señaló que el reporte inicial fue recibido a través de los Comités Ciudadanos de Seguridad y confirmado por el C5i2 como una posible riña. “Acudimos como primeros respondientes y, durante las primeras indagatorias, se nos informó que una persona había sido lesionada por disparos de arma de fuego. En el sitio recabamos toda la información necesaria para dar seguimiento”, explicó.

Comentó que como resultado de la atención oportuna y al seguimiento en flagrancia, los agentes municipales lograron ubicar y detener al presunto responsable, quien fue asegurado junto con el arma con la que habría realizado las detonaciones. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El Comisario Villa Gutiérrez destacó que, como primeros respondientes, se trabajó de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado para realizar la puesta a disposición durante la madrugada, quedando el detenido bajo resguardo de la Policía de Métodos de Investigación y quedando abierta la carpeta de investigación.

