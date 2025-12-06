Hubo caos en la ‘57 pero por accidente, no por protestas

Un accidente automovilístico en el kilómetro 100 de la carretera 57, a la altura de El Huizache, rompió con el día tranquilo para San Luis Potosí con una fila kilométrica de vehículos en un estacionamiento gigantesco y así se sumó a otras carreteras del país donde los bloqueos causaron caos vial.

Fuera del percance, ningún grupo de campesinos organizó protestas ni bloqueos en carreteras. Lo único que trajo a los conductores de vehículos con el “Jesús en la boca” fue la inseguridad de las carreteras potosinas.

El accidente automovilístico ocurrió en el tramo carretero con dirección de San Luis Potosí a Matehuala, y entonces bloqueaban la carretera, camiones y automóviles que quedaron varados por horas.

Este jueves había reportes de bloqueos en carreteras cercanas y en tramos que van de San Luis Potosí a Querétaro en territorio guanajuatense. Los campesinos protestan en aquella entidad por las reformas que les limitan el consumo de agua y la transmisión de derechos.

Hasta entrada a la tarde de este viernes, ninguno de los cuerpos policiales reportaba bloqueos mayores, después de que en la Cámara de Diputados, surgieron acuerdos con los productores de San Luis Potosí, lo que permitió conjurar el conflicto que podría haber surgido con la aprobación de las reformas al consumo del agua para uso agrícola.

Este viernes, los viajeros salieron con normalidad y se dirigieron a sus destinos hacia Saltillo, Monterrey, Zacatecas, Guadalajara o Tampico y no así hacia la Ciudad de México, donde cualquier suceso estrangula la carretera en horas pico.

En las carreteras hay un aumento notorio de vigilancia de la Guardia Nacional y hay recorridos ocasionales del Ejército Mexicano.

Lo mismo sucede en las carreteras de cuota, donde está permitida la circulación de los cuerpos de seguridad pública, de manera que disminuya el riesgo de accidentes o en su caso que atiendan con mayor prontitud cualquier emergencia.

Las líneas quedaron abiertas para servicios de Bomberos y Cruz Roja, o en su caso para ambulancias de la Secretaría de Salud del Estado.

También hay puestos de socorro instalados y módulos de atención a personas migrantes que llegan por las carreteras del norte del país.