Barcelona vence a Girona con gol de último minuto

BARCELONA (AP) — Suplente Ronald Araújo le dio el sábado la victoria de último minuto al Barcelona 2-1 sobre el Girona en el tiempo de descuento en La Liga y puso fin a una mini racha de derrotas antes del clásico ante el Real Madrid la próxima semana.

El defensa central hizo el movimiento de un delantero cuando se deslizó frente a su marcador mientras corrían hacia el primer palo y redirigió hábilmente un pase bajo de Frenkie de Jong, encendiendo a la multitud local.

El gol de último minuto de Araújo llegó momentos después de que el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, fuera expulsado por dos tarjetas amarillas consecutivas, aparentemente por quejarse de que el árbitro no había añadido más de cuatro minutos de tiempo de descuento.

El informe del árbitro indicó que Flick protestó una de sus decisiones con aplausos irónicos y con "gestos de desaprobación". Flick dijo que sus acciones no estaban dirigidas al árbitro.

La expulsión significa que Flick no estará en la línea de banda para el primer clásico de la temporada.

Con su equipo frustrado en el ataque y los goleadores Robert Lewandowski, Raphinha y Ferran Torres indisponibles por lesión, Flick envió a Araújo al campo al 82 y le ordenó unirse al ataque en su desesperada búsqueda de un ganador.

"Estoy muy contento por él, juega con todo su corazón. Fue increíble. Sentía que podía funcionar", indicó Flick. "Antes del cambio, hablé con él, le dije si pensaba que podía jugar ahí y me dijo que sí".

Araújo dijo que "no dudó" cuando su entrenador le pidió que ayudara en el ataque.

Antes del parón internacional, Barcelona perdió 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y fue sorprendido 4-1 por el Sevilla en La Liga.

Barcelona se colocó en el liderato de la liga con una ventaja de un punto sobre el Madrid antes de que juegue el domingo contra el Getafe. Antes del viaje a la capital, Barcelona recibe al Olympiakos el martes en la Liga de Campeones.

Girona tuvo su oportunidad

Pedri González le dio a Barcelona la ventaja con un gol exquisito a los 13 minutos, deslizando un balón en ángulo de regreso a través del área y dentro del primer palo sin mirar al objetivo.

Pero el control de Barcelona se derrumbó después de que Axel Witsel igualara siete minutos más tarde con una acrobática chilena para golpear un balón alto suelto desde el césped y que superó a Wojciech Szczesny.

Solo las paradas de Szczesny y algunos errores de puntería de Girona evitaron que los visitantes tomaran la delantera antes del descanso después de que pudieran montar repetidos contraataques tras la pérdida de posesión de Barcelona. Cristian Portu golpeó el poste, Bryan Gil desperdició una oportunidad a quemarropa y Witsel rozó los postes.

Girona luego necesitó que el portero Paulo Gazzaniga detuviera los disparos de Fermín López y Marcus Rashord antes de que Araújo asegurara el resultado.

"El golpe ha sido duro por que no estábamos sufriendo, y ellos no estaban pudiendo generar peligro", admitió el técnico del Girona Míchel Sánchez.

Lamine Yamal jugó poco más de una hora para Barcelona después de regresar de una lesión en la zona de la ingle que lo obligó a perderse la derrota en Sevilla y dos clasificatorios para la Copa del Mundo con España.

Flick dio un debut en La Liga al delantero de 17 años Toni Fernández en su alineación titular. Fue sustituido por Fermín en el descanso. Dani Olmo también estuvo fuera por lesión.

Antony al rescate

Antony anotó un doblete, incluyendo un gol de empate en el tiempo de descuento, para liderar la remontada del Real Betis de dos goles abajo para empatar 2-2 con el Villarreal.

El Atlético de Madrid superó 1-0 al Osasuna en casa después de que Giuliano Simeone asistiera a Thiago Almada para marcar a mitad de la segunda mitad.

El Mallorca escapó del último lugar después de que Mateo Joseph anotara dos veces en seis minutos para impulsar una victoria 3-1 en Sevilla.

Más protestas contra el partido en Miami

Los cuatro partidos comenzaron con los jugadores sin jugar hasta 15 segundos después del saque inicial para mostrar su oposición al plan de La Liga de celebrar un partido de temporada regular entre Barcelona y Villarreal en Miami en diciembre.

Durante el partido del Sevilla, un grupo de aficionados mostró una gran pancarta denunciando el reciente suicidio de una adolescente que sufrió acoso en una escuela secundaria de Sevilla. El club también envió un mensaje de apoyo a las víctimas de acoso en X.