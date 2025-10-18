Marijó Robledo Bravo espera con ilusión el nacimiento de su bebé.

Con este motivo, su mamá Miriam Bravo le ofreció una atractiva celebración, a fin de compartir su felicidad y dar la bienvenida a su nieto.

Los detalles de buen gusto que integró, agradaron a las invitadas.

Compartió este trascendental acontecimiento, su hermana Ana Sofía Robledo Bravo.

Al igual, la familia y amigas de la futura mamá, quienes le desearon bienestar para ella y el bebé.

En una agradable atmósfera, Marijó comentó sobre los preparativos que realiza para recibir a su hijo, quien nacerá en fecha próxima y se llamará Thiago.

El agradable encuentro se prolongó con gran armonía.