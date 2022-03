Barristas del Toluca encaran a jugadores; les regalan huevos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Momentos de tensión se vivieron en Toluca cuando un grupo de aficionados se presentaron en las instalaciones de los Diablos Rojos para encarar a los futbolistas y reclamarles por los malos resultados que han obtenido a lo largo del Clausura 2022.

"Mucho sueldo, pocos huevos", "Jugadores, se regalan huevos", se leía en mantas que colocaron frente al lugar donde entrenan los escarlatas. Jugadores como Haret Ortega, Leo Fernández, Alexis Canelo y hasta el entrenador Ignacio Ambriz fueron quienes tuvieron contacto con los aficionados.

Pero fue Canelo el que tuvo el intercambio de palabras más duro con los miembros de la barra "La Banda del Rojo", quienes le pidieron dejar la capitanía debido a que no tiene liderazgo a dirigir al equipo y reprocharon su falta de gol.

"Trato de dar lo mejor de mí. Nadie gana solo, yo no elegí el puesto de capitán, a mi me lo dieron por lo que trabajo diario. Ustedes no nos vienen a ver el día a día. Si yo hubiera querido ganar más plata me hubiera ido a otro equipo, yo estoy comprometido, todos lo estamos, a mi no me gusta perder mi prestigio. En cinco años aquí quizá no he ganado nada, pero tengo dos títulos de goleo y quiero ser campeón aquí, por eso me quede", manifestó el delantero a los aficionados.

El estratega, Ignacio Ambriz, pasó a los seguidores a las instalaciones del club para escuchar sus inconformidades, junto con el director deportivo y emblema del club, Antonio Naelson, Sinha.