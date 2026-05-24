Barsa Femenil se corona campeona

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OSLO.- Barcelona volvió a la cima del futbol europeo al golear el sábado 4-0 a su rival más laureado, el OL Lyonnes, con una exhibición arrolladora en la segunda mitad para ganar la final de la Liga de Campeones femenina.

Campeón europeo cuatro veces en apenas seis temporadas, el Barcelona se ha convertido en una dinastía en el futbol femenino reemplazando al Lyon, que dominó la década anterior y tiene el récord con ocho títulos.

La delantera del Barcelona Ewa Pajor no había logrado conquistar el tan anhelado título europeo en cinco oportunidades, pero la exestrella del Wolfsburg hizo que su sexto intento valiera la pena con dos goles.

Pajor abrió el marcador con un disparo raso y potente a los 55 minutos y anotó de cerca al 69, cuando el ataque del Barcelona hacía fila para marcar ante una defensa del Lyon desbordada.

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"Es increíble, somos el mejor equipo de Europa, estoy orgullosa de todas, no tengo palabras", indicó Pajor, de 29 años. "Para mí es un sueño cumplidom por fin".

Salma Paralluelo apretó aún más al Lyon al clavar un zurdazo en ascenso a los 90 minutos y añadir otra definición elegante en el tiempo añadido.

El primer gol llegó con una carrera de 40 metros y una asistencia de Patri Guijarro, a menudo pasada por alto en un mediocampo estelar junto a las ganadoras del Balón de Oro Aitana Bonmatí y Alèxia Putellas.

El Barcelona ha conquistado los cuatro trofeos nacionales e internacionales esta temporada.

Hace un año, al Barcelona se le negó otra barrida de títulos con la sorpresiva derrota 1-0 ante el Arsenal en la final.

Ahora fue una victoria de un exasistente sobre quien fuera su jefe. El entrenador del Barcelona, Pere Romeu, fue asistente de Jonatan Giráldez —ahora en el Lyon— cuando el gigante catalán ganó Ligas de Campeones consecutivas en 2023 y 24.