Barsa supera al Osasuna

BARCELONA.- Raphinha anotó un doblete para darle al Barcelona la victoria el sábado 2-0 sobre Osasuna y con lo que el Barsa aumentó su ventaja en la cima de La Liga, además de aumentar la presión sobre el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso.

El delantero brasileño abrió el marcador con un disparo desde la parte superior del área a los 70 minutos en el Camp Nou. Luego aseguró el resultado al marcar desde cerca a seis minutos del final. La séptima victoria consecutiva en la liga española dejó a los campeones defensores siete puntos por delante del Real Madrid antes de su partido del domingo contra el Alavés. Ese es probablemente un partido que Alonso debe ganar debido a que el club tiene sólo dos victorias en ocho partidos en todas las competiciones.

El Madrid lideraba a finales de octubre con cinco puntos más que el Barcelona después del clásico. Pero una gran caída en el rendimiento, con solo una victoria en cinco jornadas, incluyendo una humillante derrota 2-0 ante el Celta de Vigo en casa el pasado fin de semana, ha dejado al Madrid tambaleándose.

Raphinha fue clave para que el Barcelona ganara La Liga y la Copa del Rey la temporada pasada, cuando el equipo de Hansi Flick también llegó a las semifinales de la Liga de Campeones.

El Barcelona tuvo dificultades para reemplazar su velocidad y precisión cuando Raphinha estuvo fuera de juego por una lesión en la pierna durante seis semanas a principios de esta campaña. Pero ha regresado tan fuerte como siempre. También asistió en una victoria por 3-1 sobre el Alavés a finales de noviembre y anotó en una victoria por 3-1 sobre el Atlético de Madrid a principios de este mes.

Osasuna, en el puesto 16, generó poco en ataque, pero su defensa y el portero Sergio Herrera frustraron al Barcelona hasta que Raphinha anotó. Herrera salvó un disparo de Lamine Yamal mientras que un esfuerzo de Marcus Rashford fue bloqueado por

un defensor.

El primer gol de Raphinha llegó después de que el Barcelona recuperara el balón y Pedri González liderara un contraataque antes de pasarle el balón para que anotara desde lejos. Su segundo fue más fácil: un remate tras un desvío del defensor de Osasuna, Alejandro Catena, a un centro de Jules Koundé al segundo palo donde Raphinha estaba sin marca.