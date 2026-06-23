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Bate Lio Messi récord de goles

El argentino anotó doblete contra Austria para superar a Miroslav Klose

Por AP

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Bate Lio Messi récord de goles
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      ARLINGTON, Texas.- Propulsado por un doblete, Lionel Messi se trepó a lo más alto de la tabla de goleadores en la historia de la Copa del Mundo.

      En su sexto Mundial, el astro argentino anotó a los 38 minutos y luego en el tiempo de descuento al final de la victoria 2-0 ante Austria. Amplió a 18 su cosecha de goles desde que debutó en la competencia en la edición de 2006.

      De esta forma, el argentino rebastó al alemán Miroslav Klose (16), dueño del rércord desde el Mundial 2014. Pero el francés Kylian Mbappé le pisa los talones al alcanzar un total de 16 dianas gracias al doblete en la victoria 3-0 ante Iraq.

      "Siempre lo dije, Messi no es malo", comentó Klose el lunes al sitio oficial de la Bundesliga. "Para mí Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Felicitaciones campeón".

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      Asistido por el lateral Facundo Medina, Messi le pegó a la carrera al balón desde el borde del área para batir al arquero austriaco Alexander Schlager. En los últimos instantes del encuentro, el crack inició un contragolpe por la banda izquierda y habilitó a Julián Álvarez, cuyo remate acabó rebotando en el cuerpo del arquero. Messi no perdonó al recibir el rebote.

      No parecía que este sería el día para batir el récord. Messi dilapidó un penal a los nueve minutos, sancionado por el VAR tras la falta de Stefan Posch sobre el artillero Lautaro Martínez. Fue el tercero que malogró de siete ejecuciones de la pena máxima en los mundiales: desperdició otro ante Islandia en 2018 y contra Polonia en 2022, ambos en la primera fase.

      "Lo vivo especial como siempre lo viví. Yo disfruto de jugar y de pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal. Lo erré, lo pateo muy mal", dijo Messi. "Por suerte pudimos revertir toda esa situación y quedarnos con los tres puntos".

      A punto de cumplir los 39 años, Messi había igualado a Klose mediante un hat-trick para la victoria 3-0 ante Argelia en el debut.

      Klose disputó 24 partidos mundialistas con Alemania, selección con la que cerró su participación en cuatro torneos consagrándose campeón tras ganar la final de 2014 por 1-0 en la prórroga ante la Argentina de Messi.

      En una entrevista Klose afirmó que esperaba que Messi batiera el récord de goles.

      "Con más equipos, hay más partidos y, por tanto, más oportunidades de marcar goles. Y supongo que Argentina y Francia llegarán lejos", declaró Klose al diario alemán Süddeutsche Zeitung. "Me parece perfecto. Al fin y al cabo, el récord acabará cayendo tarde o temprano, y me alegraría que fuera Messi quien lo lograra. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido. Messi es un genio".

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