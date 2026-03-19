Bayern Múnich mantiene ventaja en Bundesliga y se alista para Champions

BERLÍN (AP) — Confiado de que conquistará nuevamente la Bundesliga, el Bayern Múnich puede utilizar a la liga alemana como puesta a punto para su duelo de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El gigante bávaro tiene nueve puntos de ventaja sobre su rival doméstico más cercano y solo ha perdido una vez en toda la temporada, con ocho jornadas por disputarse.

Bayern Múnich se prepara para la Liga de Campeones

El Unión de Berlín visita el sábado al Bayern, antes de que el actual campeón defensor visite al Freiburg previo a su viaje para enfrentar al Madrid para el partido de ida de la Liga de Campeones. El Bayern visitará al St. Pauli en Hamburgo antes de recibir al Madrid en el partido de vuelta el 15 de abril.

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"Estos son los partidos que esperas con ganas", expresó el miércoles Max Eberl, miembro de la junta del Bayern responsable del área deportiva, tras el cómodo triunfo ante el Atalanta.

La acción competitiva está lejos de la cima en la Bundesliga, donde cuatro equipos persiguen las dos últimas plazas de clasificación a la Liga de Campeones, y un grupo de equipos lucha por la permanencia.

Duelo clave por clasificación a Liga de Campeones

El Hoffenheim visita al Leipzig el viernes para un duelo que pone a prueba sus credenciales para la Liga de Campeones. El Hoffenheim está sorprendiendo a muchos en el tercer puesto (50 puntos), por delante del Stuttgart por diferencia de goles, y con tres puntos más que el Leipzig, que pelea por terminar entre los cuatro primeros para clasificarse a la principal competición europea. El Hoffenheim solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos, lo que permitió que sus rivales se acercaran, mientras que el Leipzig perdió en Stuttgart el fin de semana pasado.

El Bayer Leverkusen (45), el otro equipo que lucha por un boleto a la máxima competencia europea visita el sábado al Heidenheim, que parece condenado al descenso.

El Borussia Dortmund, segundo con 58 unidades, recibe también el sábado al ascendido Hamburger.

El Colonia recibe el sábado al Borussia Mönchengladbach en un derbi del Rin de alto voltaje, con ambos equipos todavía en peligro de descenso. El Colonia encadena seis partidos sin ganar y el Gladbach suma dos victorias en sus últimos tres.

El Wolfsburg recibe al Werder Bremen en un duelo por evitar el descenso el sábado.

Harry Kane regresó de una lesión y marcó su vuelta con dos goles en la victoria del miércoles 4-1 del Bayern sobre el Atalanta. La estrella inglesa suma 30 goles en la Bundesliga y se ha fijado como objetivo el récord de temporada de Robert Lewandowski, de 41.

Deniz Undav, del Stuttgart, ha marcado en cada uno de sus últimos cinco partidos de Bundesliga, para un total de 16. Su estado de forma hará difícil que el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, evite convocarlo para los amistosos de preparación para el Mundial contra Suiza y Ghana.

Las opciones de Alemania de obtener una quinta plaza de clasificación a la Liga de Campeones se están reduciendo tras el pobre rendimiento de sus equipos en las competiciones continentales. El Bayern es la excepción más que la norma: es el único equipo alemán en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Los equipos españoles ampliaron esta semana su ventaja sobre Alemania en el ranking de temporada de la UEFA, con el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid clasificados a cuartos de final. Pese al bajo rendimiento de los equipos ingleses, la Liga Premier está muy por delante en la clasificación y puede pensar —al igual que La Liga— que tendrá cinco plazas de clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada.