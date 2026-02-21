Bayern Múnich vence 3-2 a Eintracht Frankfurt y mantiene liderato

BERLÍN (AP) — Harry Kane anotó dos veces el sábado, pero concedió un penalti, y el Bayern Múnich resistió para vencer al Eintracht Frankfurt 3-2 y proteger su liderato en la Bundesliga.

Bayern Múnich mantiene liderato tras victoria ajustada

El Borussia Dortmund no logró mantener el ritmo al empatar 2-2 en Leipzig en el partido tardío. Fábio Silva anotó en el tiempo añadido para el Dortmund y rescatar un punto antes de recibir al Bayern en "der Klassiker" el próximo sábado.

Pero la victoria del Bayern significa que el Dortmund ha caído a ocho puntos del campeón defensor y que haría falta un improbable derrumbe del equipo de Vincent Kompany en las últimas 11 jornadas para impedir que el gigante bávaro vuelva a celebrar. El Bayern ha ganado 12 de los últimos 13 títulos desde que el Dortmund ganó títulos consecutivos en 2012.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles del partido Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt

Alivio del Bayern

Aleksandar Pavlovic marcó temprano y el Bayern parecía navegar con comodidad cuando Kane anotó sus goles número 27 y 28 de la temporada en la liga, uno en cada tiempo.

La estrella de Inglaterra está acostumbrada a convertir penaltis, pero terminó concediendo uno por una falta sobre Oscar Höjlund cuando faltaban unos 15 minutos del tiempo reglamentario.

Jonathan Burkardt recortó distancias desde el punto penal en el 77, y Arnaud Kalimuendo aprovechó un malentendido entre Joshua Kimmich y Kim Min-jae para preparar un final de infarto en el 86.

"Los dos errores hacia el final hicieron que el partido fuera un poco más tenso de lo que necesitaba ser" , dijo Kane, quien fue homenajeado antes del saque inicial por haber marcado 500 goles en su carrera con club y selección. "Al final estamos jugando contra un equipo realmente bueno. Los tres puntos eran lo más importante hoy".

El Bayern ahora tiene una semana libre, mientras que el Dortmund visita Bérgamo, Italia, para el partido de vuelta de su repechaje de la Liga de Campeones contra el Atalanta el miércoles. El Dortmund tiene una ventaja de 2-0 del partido de ida.

"Podemos disfrutar del liderato (en la Bundesliga) hasta el partido de la próxima semana", dijo Kane. "Así que sí, podemos estar contentos, sin duda".

Alphonso Davies salió lesionado al inicio del segundo tiempo, y Jamal Musiala fue titular por primera vez en la liga con el Bayern esta temporada.

El Union celebra su primera victoria de 2026

El gol de Rani Khedira en el primer tiempo fue suficiente para que el Union Berlin sorprendiera al Bayer Leverkusen 1-0 y pusiera fin a la racha de siete partidos sin perder de los visitantes en todas las competiciones. Fue la primera victoria del Union desde los triunfos consecutivos sobre el Colonia y el Leipzig en diciembre.

Además, el Augsburg se llevó una victoria 3-2 en Wolfsburg, y el Colonia frenó al Hoffenheim, que venía en gran forma, con un empate 2-2. Ragnar Ache anotó un candidato a gol de la temporada para el Colonia con una espectacular chilena.