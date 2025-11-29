logo pulso
AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

"La Piraña", el nuevo apodo de Gilberto Mora

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 04:06 p.m.
A
La Piraña, el nuevo apodo de Gilberto Mora

Con tan solo 17 años, Gilberto Mora se ha robado los reflectores como la nueva estrella del futbol mexicano. Brilló con la Selección Mexicana en distintas categorías y ahora, levanta la mano como el jugador que se puede echar el equipo al hombro con los Xolos de Tijuana, anotando goles contra Juárez en el Play-In y Tigres en la ida de los cuartos de final.
Mora despierta la fascinación de propios y ajenos, pero sin dudas, uno de los máximos responsables de su gran presente es su entrenador, Sebastián "el Loco" Abreu, quien le otorgó un nuevo apodo después del triunfo sobre Tigres en la frontera.
"Él es 'la Piraña' Mora, con esa idea de querer comerse el mundo de buena manera, de querer seguir mejorado y seguir creciendo de no quedarse con lo que ya consiguió por eso te digo que es muy fácil administrar ese tipo de jugadores, porque tienen claro para dónde quieren ir. Es lindo que los chavos que están subiendo en primera lo ven como un espejo, siguen sus pasos, ven qué come. 'Gil' Mora sabe que es un ejemplo y ese legado es ahora fundamental", declaró Abreu.
Este sábado, los Xolos visitan "El Volcán" con una ventaja de tres goles sobre los Tigres; sin embargo, deben ofrecer una nueva actuación destacada para firmar el pase a semifinales.
Gilberto Mora, o "La Piraña", como ahora le dice su entrenador, una vez más, tendrá los reflectores puestos por ver si será el encargado de sellar la clasificación.

